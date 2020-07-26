Beşiktaş’ta hedef tamamlandı

Beşiktaş’ta moraller tavan yaptı. Ligin son haftasında Gençlerbirliği’ni deplasmanda 3-0 mağlup eden Beşiktaş, Sivasspor’un Göztepe deplasmanında yenilmesiyle birlikte ligi 3. sırada tamamladı.

Trabzonspor’un Avrupa’dan men edilme kararının CAS tarafından onanması halinde önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etme hakkı kazanacak olan Beşiktaş, transferlerini de bu doğrultuda yapacak. Bu hafta harekata başlayacak olan yönetim, Sergen Yalçın’ın raporu doğrultusunda transferleri bitirmek için görüşmelere hız verecek.

N'SAKALA TAMAM, CİSSE SIRADA

Teknik direktör Sergen Yalçın’ın istediği isimlerden N’Sakala transferini bitiren Beşiktaş yönetimi, Alanyaspor forması giyen isimlerden Cisse ile de önümüzdeki hafta masaya oturacak. Alanyaspor’un Trabzonspor ile oynayacağı kupa finalinin ardından görüşmelere hız verecek olan yönetim, Burak Yılmaz’ın boşluğunu Cisse ile doldurmayı planlıyor. Transferden Sorumlu Yönetici Erdal Torunoğulları da, özellikle Avrupa’dan uygun maliyetli ses getirecek transferleri araştırıyor.