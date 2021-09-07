Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup ile yollar ayrılıyor

FEDA’yı da CEFA’yı da SEFA’yı da gören isimlerden Oğuzhan Özyakup, 2012’de siyah beyazlı kulübe gelen ve kısa bir Feyenoord macerası dışında Beşiktaş'ta forma giymişti.

FORMA ŞANSI ÇOK AZALDI

Sebebi de yeni sezondaki durumu. Beşiktaş ile bir yıllık daha mukavelesi bulunan Özyakup takımda kalacak mı gidecek mi? Yeni takviyelerle birlikte forma şansı azalan ve zaten geçtiğimiz dönemlerde de istikrarsız bir gidişatı bulunan Oğuzhan tekliflere açık.

TEK TALİP SİVASSPOR

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Transferin bitmesine sayılı saatler kala şu ana kadar Süper Lig’den bir tek Demir Grup Sivasspor’un talip olduğu, siyah beyazlı oyuncunun da kararını vermiş olmadığı öğrenildi.

ESKİ GÜNLERİNİ ARIYOR

Bir dönem Beşiktaş’taki performansıyla A Millî Takım’a da yükselen Oğuzhan Özyakup şimdilerde o günlerini de arar oldu.

GİTMEZSE SON ÇARE FESİH

Yönetim oyuncunun yıllık maliyetinden kurtulmak adına Oğuzhan ile yollarını ayırabilir.



