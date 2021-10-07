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Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup ile yollar ayrılıyor

07.10.2021 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ta bir dönem sona eriyor. Devre arası transfer çalışmalarını şimdiden başlatan siyah-beyazlı ekipte Oğuzhan Özyakup ile yol ayrımına gelindi.

Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup ile yollar ayrılıyor

Beşiktaş'ta fazla forma şansı bulamayan Oğuzhan Özyakup ile yol ayrımına gelindi. Siyah beyazlılarda, geçtiğimiz sezonlarda inişli çıkışlı performansıyla istikrarsız bir görüntü çizen milli futbolcunun sözleşmesi de 2022 yazında sona eriyor.

BAŞKAN ÇEBİ İLETECEK

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın gidişine onay verdiği Oğuzhan ile yeni kontrat yapmama kararı alan Ahmet Nur Çebi ve yönetimi, 29 yaşındaki futbolcuya ocak ayında ayrılık talebini iletecek.

9 senedir Beşiktaş forması giyen ve takımda kaptanlığa kadar yükselen Oğuzhan'ın da bu talebe olumlu yanıt vermesi ve daha fazla forma şansı bulacağı bir takıma gitmesi bekleniyor.

Güncel piyasa değeri 1.8 milyon Euro olan yıldız oyuncunun, Hollanda Ligi'ne geri dönmeyi düşündüğü kaydedildi. 1.80 boyundaki merkez orta saha, Beşiktaş kariyerinde 3 Lig, 1 de Ziraat Türkiye Kupası kazandı.

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Oğuzhan, kariyerinde, Feyenoord, AZ Alkmaar ve Arsenal formaları da giymişti. Oğuzhan ayrıca 43 kez de A Milli Takım formasını giydi ve 1 gol kaydetti.

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Beşiktaşlı yıldız, siyah beyazlı formayla bu sezon 6 maçta görev alırken, gol ya da asist katkısı sağlayamadı. Geçen sezon 25 karşılaşmada ter döken Oğuzhan, 4 gol 4 de asist yapmıştı.

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Beşiktaş Futbol Kulübü Oğuzhan Özyakup
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