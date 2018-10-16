SPOR

Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup ve Adem Ljajic takımdan ayrı çalıştı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 16.10.2018 22:06 | Son Güncelleme

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Göztepe ile 21 Ekim Pazar günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup ve Adem Ljajic takımdan ayrı çalıştı

Spor Toto Süper Lig’in 9’uncu haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına açık yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Pas çalışmasıyla başlayan antrenman istasyon çalışmalarıyla devam etti. Sonrasında şut çalışması ve kanatlardan yapılan ortalarla gol çalışmaları gerçekleştirildi. Şut ve gol vuruşlarını çalışmalarında Pepe, Vagner Love ve Gökhan Töre ve Mustafa Pektemek’in başarılı performansları dikkat çekti. Antrenmana milli takımlarda olan; Atiba Hutchinson, Cyle Larin, Domagoj Vida. Gary Medel, Enzo Roco, Ryan Babel, Güven Yalçın, Utku Yuvakuran ve Dorukhan Toköz katılmadı.

Sakatlığı devam eden Adriano antrenmanda yer almazken, MR sonuçları beklenenden daha iyi çıkan Adem Ljajic takımdan ayrı olarak antrenör eşliğinde çalıştı. Öte yandan Milli takımdan dün dönen ve dün yapılan çalışmada yer alamayan Oğuzhan Özyakup da antrenör eşliğinde düz koşu ve yürüyüş çalışması yaptı.

Beşiktaş, Göztepe maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

PARTNERTacize sessiz kalmak ne demek...Tacize sessiz kalmak ne demek...
Beşiktaş'ın Cenk Tosun için yaptığı teklif ortaya çıktı!Beşiktaş'ın Cenk Tosun için yaptığı teklif ortaya çıktı!
Cenk Tosun için Beşiktaş açıklaması!Cenk Tosun için Beşiktaş açıklaması!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Oğuzhan Özykaup Adem Ljajic

En Çok Okunan Haberler

Ekonomik krizde son durum: Morglar doldu, insanlar bozuk et yiyor!

Ekonomik krizde son durum: Morglar doldu, insanlar bozuk et yiyor!

Otoparkta cinsel ilişkiye girerken basıldılar!

Otoparkta cinsel ilişkiye girerken basıldılar!

Başakşehir'den Arda Turan'a rekor ceza!

Başakşehir'den Arda Turan'a rekor ceza!

Cengiz Ünder için rüya gibi teklif!

Cengiz Ünder için rüya gibi teklif!

Volkan Demirel'e bir şok daha!

Volkan Demirel'e bir şok daha!

Alper Potuk gerçeği ortaya çıktı!

Alper Potuk gerçeği ortaya çıktı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup ve Adem Ljajic takımdan ayrı çalıştı

Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup ve Adem Ljajic takımdan ayrı çalıştı

Beşiktaş'ın Cenk Tosun için yaptığı teklif ortaya çıktı!

Beşiktaş'ın Cenk Tosun için yaptığı teklif ortaya çıktı!

Cenk Tosun için Beşiktaş açıklaması!

Cenk Tosun için Beşiktaş açıklaması!

Adem Ljajic, Göztepe maçında oynayabilecek

Adem Ljajic, Göztepe maçında oynayabilecek

Bilic'ten Beşiktaş'a çılgın teklif!

Bilic'ten Beşiktaş'a çılgın teklif!

Beşiktaş, Adem Ljajic'in salı günü takımla çalışacağını açıkladı

Beşiktaş, Adem Ljajic'in salı günü takımla çalışacağını açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.