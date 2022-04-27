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Beşiktaş’ta Oğuzhan Özyakup ve Gökhan Töre ile yollar ayrılıyor!

27.04.2022 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni yapılanma doğrultusunda öncelikle sözleşmesi bitecek oyuncularla ilgili karar verecek olan Beşiktaş’ta Oğuzhan Özyakup ve Gökhan Töre’yle yollar ayrılacak.

Beşiktaş’ta Oğuzhan Özyakup ve Gökhan Töre ile yollar ayrılıyor!
Oğuzhan Özyakup

Oğuzhan Özyakup

TR Türkiye
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Önümüzdeki sezonun planlaması doğrultusunda hareket eden ve birçok ismi takip eden Beşiktaş’ta, sözleşmesi bitecek olan oyuncularla ilgili de karar alınacak. 4’ü kadro dışı olan toplam 16 isimle sözleşmesi son erecek olan siyah-beyazlı ekip, Oğuzhan Özyakup ve Gökhan Töre’yle yola devam etmeyecek. Her iki futbolcu da gerek geçen sezon gerekse de bu sezon beklentileri karşılayamadı. Bu iki futbolcuyu önümüzdeki sezon planlarında düşünmeyen Fransız çalıştırıcı, Oğuzhan Özyakup ve Gökhan Töre’yi, görev aldığı 4 karşılaşmada da kadroya dahil etmedi. Bu iki oyuncunun antrenmanlardaki performanslarından da memnun kalmayan ve zaman zaman her iki futbolcunun takımdan ayrı çalışmasını isteyen Valerien Ismael, önümüzdeki sezon Oğuzhan Özyakup ve Gökhan Töre’yle yola devam etmek istemiyor.

2 İSİMDEN 1 ASİSTLİK PERFORMANS

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Gerek geçen sezon gerekse de bu sezon performanslarıyla beklentilerin çok altında kalan Gökhan Töre ve Oğuzhan Özyakup, bu sezon toplamda 1 asistlik performans ortaya koydu. Bu sezon 4’ü Türkiye Kupası olmak üzere 16 resmi maçta forma giyen Gökhan Töre, gol ya da asist katkısında bulunamazken toplam 327 dakika sahada kaldı. Oğuzhan Özyakup ise 13 lig, 2 Şampiyonlar Ligi ve 2 Türkiye Kupası maçında toplam 819 dakika sahada kalırken 1 asistlik performans gösterdi. Sezon sonunda bu 2 futbolcuyla görüşecek olan siyah-beyazlı yönetim, her iki isme de teşekkür ederek yolları ayıracak.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Oğuzhan Özyakup Gökhan Töre
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