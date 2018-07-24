Beşiktaş'ta Pepe, Vida ve Quaresma, B36 Torshavn maçı kadrosuna alınmadı

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Faroe Adaları takımı B36 Torshavn ile karşılacak olan Beşiktaş'ın kadrosu belli oldu. Kadroda, Dünya Kupası'nda oynayan Pepe, Vida ve Quaresma yer almadı. Fulham'a transfer olması beklenen Fabri ise kadroda kendine yer buldu.

Beşiktaş'ın kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Fabri, Tolga Zengin, Utku

Defans: Adriano, Fatih, Alpay, Gökhan Gönül, Caner

Orta Saha: Medel, Babel, Oğuzhan, Orkan, Lens, Tolgay, Necip, Dorukhan, Mertcan, Gökhan Töre

Forvet: Negredo, Mustafa, Güven, Larin, Vagner Love

