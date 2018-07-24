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Beşiktaş'ta Pepe, Vida ve Quaresma, B36 Torshavn maçı kadrosuna alınmadı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 24.07.2018 16:44 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta Pepe, Domagoj Vida ve Ricardo Quaresma, B36 Torshavn ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçının kadrosuna alınmadı.

Beşiktaş'ta Pepe, Vida ve Quaresma, B36 Torshavn maçı kadrosuna alınmadı

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Faroe Adaları takımı B36 Torshavn ile karşılacak olan Beşiktaş'ın kadrosu belli oldu. Kadroda, Dünya Kupası'nda oynayan Pepe, Vida ve Quaresma yer almadı. Fulham'a transfer olması beklenen Fabri ise kadroda kendine yer buldu.

Beşiktaş'ın kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Fabri, Tolga Zengin, Utku
Defans: Adriano, Fatih, Alpay, Gökhan Gönül, Caner
Orta Saha: Medel, Babel, Oğuzhan, Orkan, Lens, Tolgay, Necip, Dorukhan, Mertcan, Gökhan Töre
Forvet: Negredo, Mustafa, Güven, Larin, Vagner Love

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş pepe ricardo quaresma B36 Torshavn

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