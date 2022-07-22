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Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz Rangers'a transfer oluyor! 6.5 milyon Euro + yüzde 20 pay...

22.07.2022 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ın altyapıdan yetişen sol beki Rıdvan Yılmaz, İskoç ekibi Rangers'a transfer oluyor. İskoç ekibi ile 6.5 milyon Euro bonservis ve sonraki satıştan %20 pay karşılığında anlaşan siyah-beyazlılar, Rıdvan Yılmaz'ın menajerinden gelecek haberi bekliyor.

Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz Rangers'a transfer oluyor! 6.5 milyon Euro + yüzde 20 pay...
Rıdvan Yılmaz

Rıdvan Yılmaz

TR Türkiye
Yaş: 21 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Rıdvan Yılmaz sonunda yuvadan uçuyor. Beşiktaş yönetimine defalarca Avrupa'da forma giymek istediğini söyleyen milli oyuncu bu kez transfer oluyor. İskoç ekibi Rangers'ın 6.5 milyon Euro + sonraki satıştan %20 pay şeklindeki teklifini kabul eden Beşiktaş beklemeye geçti.

5 YILLIK İMZA ATILACAK

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Siyah-beyazlılar Rangers ile 6.5 milyon Euro ve sonraki satış karından yüzde 20 karşılığında anlaşmaya vardı. Ödeme konusundaki şartlarda ortak noktaya varılmasından sonra Rıdvan'ın Rangers'e 5 yıllık resmi imza atacağı öğrenildi. Rıdvan Yılmaz'ın menajeri ile Rangers'ın anlaşması durumunda resmi imzalar atılacak.


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Anahtar Kelimeler:
beşiktaş
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