Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz Rangers'a transfer oluyor! 6.5 milyon Euro + yüzde 20 pay...

Rıdvan Yılmaz sonunda yuvadan uçuyor. Beşiktaş yönetimine defalarca Avrupa'da forma giymek istediğini söyleyen milli oyuncu bu kez transfer oluyor. İskoç ekibi Rangers'ın 6.5 milyon Euro + sonraki satıştan %20 pay şeklindeki teklifini kabul eden Beşiktaş beklemeye geçti.

5 YILLIK İMZA ATILACAK

Siyah-beyazlılar Rangers ile 6.5 milyon Euro ve sonraki satış karından yüzde 20 karşılığında anlaşmaya vardı. Ödeme konusundaki şartlarda ortak noktaya varılmasından sonra Rıdvan'ın Rangers'e 5 yıllık resmi imza atacağı öğrenildi. Rıdvan Yılmaz'ın menajeri ile Rangers'ın anlaşması durumunda resmi imzalar atılacak.



