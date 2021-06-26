Beşiktaş'ta Rosier olmazsa Falaye Sacko

Beşiktaş'ta sağ bek transferinde alternatif bir isim gündeme geldi. Siyah beyazlılar eğer Rosier transferi için Sporting Lizbon ile anlaşmazsa Sacko'ya yönelecek.

Portekiz'in A Bola gazetesi, Beşiktaş'ın sağ bek alternatif adayları arasında Guimaraes forması giyen Falaye Sacko'nun olduğunu iddia etti.

Beşiktaş yönetimi Rosier transferi için Sporting Lizbon ile görüşmelerini sürdürürken oyuncunun Fransa ve diğer ülkelerden de talipleri var. Söz konusu haberde Beşiktaş'ın önceliğinin hala Rosier olduğu, Sacko'nun ise B planında yer aldığı ifade edildi.

FALAYE SACKO KİMDİR?

Falaye Sacko 26 yaşında ve sağ bekte görev yapıyor. Portekiz'in Guimares takımında forma giyen Falaye Sacko kariyerinde daha önce Avrupa'da Ujpest ve St Truiden'de görev yaptı. Falaye Sacko geçtiğimiz sezon Guimaraes formasıyla ligde 28, tüm kulvarlarda ise 30 maçta görev yaptı ve 1 asist yaptı.

(FUTBOL ARENA)



