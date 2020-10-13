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Beşiktaş'ta Rosier sevinci: Tam isabet!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 13.10.2020 09:51 | Son Güncelleme

Uzun bekleyişin ardından sağ bek açığını Rosier'yle kapatan Siyah-Beyazlılar, Fransız oyuncunun ilk maçındaki performansından memnun kaldı. Karagümrük'le oynanan hazırlık mücadelesinde hem savunma hem hücum hattında oldukça etkili olan 24 yaşındaki futbolcu, Sergen Yalçın'dan tam not aldı.

Beşiktaş'ta Rosier sevinci: Tam isabet!

Beşiktaş'ın, Portekiz ekibi Sporting'den 1 sezonluğuna kiralık olarak kadrosuna kattığı Valentin Rosier, Beşiktaş formasıyla ilk maçına önceki gün Fatih Karagümrük karşısında çıkmıştı.

Hazırlık mücadelesinde 90 dakika sahada kalan ve ortaya koyduğu etkili performansla dikkat çeken 24 yaşındaki futbolcu, başarılı görüntüsüyle hem teknik ekibi hem de takım arkadaşlarını memnun etti. Gökhan Gönül'le yolların ayrılmasının ardından bu bölgede önce Jeremain Lens'e ardından da Necip Uysal'a görev vermek zorunda kalan teknik direktör Sergen Yalçın'ın, uzun bekleyişin ardından sağ bek hattının güçlü bir isimle doldurulması nedeniyle mutlu olduğu belirtildi.

OLDUKÇA GÜÇLÜ BİR OYUNCU

Karagümrük mücadelesinde savunmadaki başarısına ek olarak hücum hattında da takımına oldukça yardımcı olan Rosier'in, bu konuda takımın eski sağ beki Gökhan Gönül'le benzer özelliklerinin bulunduğu ifade edildi. Geri bölgedeki sağlam performansıyla sahada önünde oynayan hücum hattındaki oyuncularının da elini güçlendiren ve forvet hattına daha fazla adapte olmasını sağlayan 1,75'lik futbolcunun, 26 Ekim'deki Denizlispor maçıyla ilk 11'e geçmesi planlanıyor. Hızlı bir oyuncu olması sebebiyle sık sık ileriye çıkıp ardından geride boşluk bırakmadan yerine dönen Rosier, ikili mücadelelerde de gücünü ortaya koyup geçit vermeyerek bu konuda da alkış toplamayı başardı. (AKŞAM)

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