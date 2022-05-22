Beşiktaş'ta seçim tarihi belli oldu

Beşiktaş Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 29 Mayıs Pazar günü yapılacak.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde

Kulübümüzün Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nın 22 Mayıs 2022 Pazar günü saat 10.30’da Akatlar Mahallesi, Yıldırım Oğuz Göker Caddesi, Gelincik Sokak, No:1 Beşiktaş / İstanbul adresinde bulunan Beşiktaş JK Akatlar Spor Kompleksi’nde yapılacağı ilan edilmişti.

Bugün çoğunluk sağlanamadığı için ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 29 Mayıs 2022 Pazar günü aynı yer ve saate aynı gündemle ertelenmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Beşiktaş Jimnastik Kulübü Yönetim Kurulu

GÜNDEM

1) Açılış

2) Toplantı Başkanlık Divanı Seçimi

3) Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

4) Başkan Adaylarının Programlarının Takdimi

5) Başkan, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Seçme ve Sicil Kurulu ile Disiplin Kurulu Seçimleri

6) Kapanış.

