SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaş'ta seçim tarihi belli oldu

Beşiktaş'ta seçim tarihi belli oldu

22.05.2022 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 29 Mayıs Pazar günü yapılacak.

Beşiktaş'ta seçim tarihi belli oldu

Beşiktaş Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 29 Mayıs Pazar günü yapılacak.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde

Kulübümüzün Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nın 22 Mayıs 2022 Pazar günü saat 10.30’da Akatlar Mahallesi, Yıldırım Oğuz Göker Caddesi, Gelincik Sokak, No:1 Beşiktaş / İstanbul adresinde bulunan Beşiktaş JK Akatlar Spor Kompleksi’nde yapılacağı ilan edilmişti.

Bugün çoğunluk sağlanamadığı için ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 29 Mayıs 2022 Pazar günü aynı yer ve saate aynı gündemle ertelenmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Beşiktaş Jimnastik Kulübü Yönetim Kurulu

GÜNDEM

1) Açılış

2) Toplantı Başkanlık Divanı Seçimi

3) Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

4) Başkan Adaylarının Programlarının Takdimi

5) Başkan, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Seçme ve Sicil Kurulu ile Disiplin Kurulu Seçimleri

6) Kapanış.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte o dev liste! Süper Lig'de sözleşmesi biten oyuncularİşte o dev liste! Süper Lig'de sözleşmesi biten oyuncular
İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk rakibi!İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk rakibi!
Çağlar Söyüncü, göğsümüzü kabartacak!Çağlar Söyüncü, göğsümüzü kabartacak!
Anahtar Kelimeler:
Ahmet Nur Çebi Beşiktaş Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs kaza yaptı!

Üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs kaza yaptı!

Kira fiyatlarına yeni düzenleme!

Kira fiyatlarına yeni düzenleme!

Rüya gerçek oluyor! Fatih Terim'i ilk kez açıkladı

Rüya gerçek oluyor! Fatih Terim'i ilk kez açıkladı

Ergin Ataman'dan maç sonunda tarihi konuşma!

Ergin Ataman'dan maç sonunda tarihi konuşma!

İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk rakibi!

İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk rakibi!

Samsunspor ile anlaşma sağladı! Fatih Terim...

Samsunspor ile anlaşma sağladı! Fatih Terim...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Sakin kalanın kazançlı çıkacağı bir hafta olacak

Sakin kalanın kazançlı çıkacağı bir hafta olacak

Metabolizmayı hızlandırır, libidoyu artırır, mantara karşı korur...

Metabolizmayı hızlandırır, libidoyu artırır, mantara karşı korur...

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Oğlundan Erşan Kuneri için +18 uyarısı!

Oğlundan Erşan Kuneri için +18 uyarısı!

Yeni imajı sosyal medyayı salladı! Kardashian'a benzetildi

Yeni imajı sosyal medyayı salladı! Kardashian'a benzetildi

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.