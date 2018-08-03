Beşiktaş'tan bomba takas teklifi: Aboubakar için Pepe

Beşiktaş eski oyuncusu Aboubakar’ın peşini bırakmıyor. İki sezon önce kiralık olarak siyah-beyazlı formayı giyen Kamerunlu forvet için her yolu deneyen Kartal’ın şimdi de kadrosundaki en önemli futbolculardan bir tanesini gözden çıkardığı öne sürüldü.

Correio da Manha’nın özel haberine göre Beşiktaş Aboubakar için sadece para değil aynı zamanda Pepe’yi de vermeye hazır.

Yıldız forvet için istenen 20 milyon Euro civarındaki rakamları çok yüksek bulan kulübün böylece, oyuncu takasını da işin içine katarak bu rakamı indirmeye çalıştığı ifade edildi.

