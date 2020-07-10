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Beşiktaş'tan Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül açıklaması

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 10.07.2020 16:19 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın Süper Lig'in 31'inci haftasında dün akşam Kasımpaşa ile oynadığı maçta sakatlanan Burak Yılmaz'ın baldır arka adalesinde zorlanma, Gökhan Gönül'ün de sağ dizinde darbeye bağlı doku zedelenmesi olduğu belirlendi.

Beşiktaş'tan Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül açıklaması

Siyah-beyazlı kulüpten iki futbolcunun sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Futbol Takımımızın Süper Lig'in 31. haftasında Vodafone Park'ta Kasımpaşa ile oynadığı müsabakada, sağ alt baldırında ağrı hissettiği için oyundan çıkan Burak Yılmaz ile sağ dizine aldığı darbe sonrası oyuna devam edemeyen Gökhan Gönül, bugün Acıbadem Hastanesi'nde MR görüntülemesinden geçmiş, yapılan görüntüleme neticesinde, Burak Yılmaz'ın baldır arka adalesinde (soleus) hafif-orta düzey zorlanma, Gökhan Gönül'ün sağ dizinde künt darbeye bağlı doku zedelenmesi tespit edilmiştir.

Burak Yılmaz ile Gökhan Gönül'ün tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

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