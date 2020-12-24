Beşiktaş'tan deplasmanda bir ilk geldi

Beşiktaş, Süper Lig'in 14. haftasında MKE Ankaragücü'nü deplasmanda 1-0 yenerek çıkışını sürdürdü.

Son 6 maçta 5. galibiyetini elde eden siyah-beyazlılar, bu sürede sadece Aytemiz Alanyaspor'a kaybetti. Ligdeki 13. maçını oynayan Beşiktaş, puanını 25'e yükseltti.

DEPLASMANDA İLK KEZ GOL YEMEDİ

Beşiktaş, bu sezon deplasmanda ilk kez gol yemedi.

Bu karşılaşmadan önce dış sahada oynadığı 6 maçta da kalesini kapatamayan ve toplam 15 gol yiyen siyah-beyazlılar, MKE Ankaragücü'ne gol şansı tanımadı.

VİDA GOL ATMAYA DEVAM EDİYOR

Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Vida, geçen haftadan sonra MKE Ankaragücü ağlarını da havalandırdı.

Ligde geçen hafta Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a şık bir gol atan Vida, Ankara deplasmanında da takımına galibiyeti getiren golü kaydetti.

BEŞİKTAŞ YİNE KAYBETMEDİ

Beşiktaş, rakibi karşısındaki uzun süreli yenilmezlik serisini de sürdürdü.

MKE Ankaragücü'ne son olarak 13 Şubat 2011'de kaybeden siyah-beyazlılar, daha sonraki 8 resmi maçın 6'sını kazanırken, 2 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

