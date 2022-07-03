Beşiktaş'tan duygulandıran Kemal Sunal paylaşımı! Gözler doldu...

Gülüşüyle seyircilerin hafızasında yer edinen Kemal Sunal, Türk sinemasının en çok filmde oynayan oyuncuları arasında yer alıyor. 10 Kasım 1944 tarihinde dünyaya gelen ünlü aktör, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 10 Kasım günü vefat etmesi dolayısıyla yeni yaşını 11 Kasım günlerinde kutlamaya karar vermişti. 3 Temmuz 2000'de hayatını kaybeden Kemal Sunal için Beşiktaş'tan duygulandıran bir paylaşım geldi.

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