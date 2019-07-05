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Beşiktaş'tan geleceğe yatırım

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 05.07.2019 19:41 | Son Güncelleme

Beşiktaş, genç futbolcuları Oğuzhan Akgün ve Rıdvan Yılmaz ile 2023; Kartal Kayra Yılmaz ve İlkay İşler ile 2022 yılına kadar sözleşme uzattı.

Beşiktaş'tan geleceğe yatırım

Yaz transfer döneminin sessiz takımlarından olan Beşiktaş'ta iç transferde hareketlilik yaşadı. Siyah-beyazlılar, genç futbolcularının sözleşmelerini uzattı.

Kulübün sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz profesyonel oyuncularından Oğuzhan Akgün ve Rıdvan Yılmaz ile 2023; Kartal Kayra Yılmaz ve İlkay İşler ile 2022 yılına kadar sözleşme uzatılmıştır" denildi.

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Beşiktaş Oğuzhan Akgün Rıdvan Yılmaz Kartal Kayra Yılmaz İlkay İşler

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