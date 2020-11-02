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Beşiktaş'tan Josef de Souza'nın cezasına itiraz

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 02.11.2020 20:04 | Son Güncelleme

Beşiktaş, Brezilyalı futbolcu Josef de Souza'ya verilen 2 maçlık ceza için Tahkim Kurulu'na itirazda bulundu.

Beşiktaş'tan Josef de Souza'nın cezasına itiraz

Beşiktaş kulübü Josef de Souza'nın 2 maçlık cezası için Tahkim Kurulu'na itirazda bulundu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Futbolcumuz Josef de Souza'nın, Futbol Takımımızın Süper Lig'in 6. haftasında Yukatel Denizlispor ile oynadığı maçta direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edilmesiyle sonuçlanan eylemi ile ilgili olarak, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) futbolcumuza vermiş olduğu 2 resmi müsabakadan men cezasına karşı TFF Tahkim Kurulu nezdinde itirazda bulunulmuştur."

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