Beşiktaş'tan Kenan Karaman bombası

Beşiktaş'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Valentine Rosier ve Rachid Ghezzal'ın kiralık sözleşmeleri sona erdi. Siyah-beyazlılar iki yıldızla yeniden anlaşmak için kulüpleriyle olan görüşmelerini sürdürüyor.Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonda performansıyla devlerin radarına giren Salih Uçan, Galatasaray ve Trabzonspor'un teklifine rağmen Beşiktaş'ı tercih etti. 27 yaşındaki futbolcunun transfer dönemi başlar başlamaz siyah-beyazlı takıma imza atması bekleniyor.

10 MİLYON TL KAZANACAK

İmza atmak için gün sayan Salih Uçan'ın, alacağı ücret de netleşti. Buna göre 27 yaşındaki Salih'in bonuslarla birlikte sezon başına 10 milyon TL alacağı öğrenildi.İkinci sezonunda Beşiktaş'a çifte zafer yaşatan teknik direktör Sergen Yalçın Şampiyonlar Ligi'ni de düşünerek geniş kadro kurulmasını istiyor. 48 yaşındaki teknik adamın raporu doğrultusunda siyah-beyazlı takım milli futbolcunun da transferini bitiriyor.

SIRA KENAN KARAMAN'DA!

Kartal, Kenan Karaman’ı kadrosuna katmak için harekete geçti. Siyah-beyazlılar, milli futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalamak istiyor. Fortuna Düsseldorf ile sözleşmesi sona eren 27 yaşındaki oyuncunun menajeri stanbul’a çağrıldı. Beşiktaş yönetimi, transferi kısa süre içinde açıklamayı planlıyor.