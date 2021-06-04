SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaş'tan Kenan Karaman bombası

Beşiktaş'tan Kenan Karaman bombası

04.06.2021 20:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nefes kesen finalin ardından Süper Lig'de ezeli rakiplerinin önünde şampiyonluk ipini göğüsleyen Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 10 yıl aradan sonra mutlu sona ulaşmıştı. Siyah-beyazlılar transfer sezonuna hızlı bir giriş yaptı. Salih Uçan ile her konuda anlaşma sağlayan siyah-beyazlılar, Milli yıldız Kenan Karaman ile de el sıkıştı. İşte detaylar...

Beşiktaş'tan Kenan Karaman bombası

Beşiktaş'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Valentine Rosier ve Rachid Ghezzal'ın kiralık sözleşmeleri sona erdi. Siyah-beyazlılar iki yıldızla yeniden anlaşmak için kulüpleriyle olan görüşmelerini sürdürüyor.Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonda performansıyla devlerin radarına giren Salih Uçan, Galatasaray ve Trabzonspor'un teklifine rağmen Beşiktaş'ı tercih etti. 27 yaşındaki futbolcunun transfer dönemi başlar başlamaz siyah-beyazlı takıma imza atması bekleniyor.

10 MİLYON TL KAZANACAK

İmza atmak için gün sayan Salih Uçan'ın, alacağı ücret de netleşti. Buna göre 27 yaşındaki Salih'in bonuslarla birlikte sezon başına 10 milyon TL alacağı öğrenildi.İkinci sezonunda Beşiktaş'a çifte zafer yaşatan teknik direktör Sergen Yalçın Şampiyonlar Ligi'ni de düşünerek geniş kadro kurulmasını istiyor. 48 yaşındaki teknik adamın raporu doğrultusunda siyah-beyazlı takım milli futbolcunun da transferini bitiriyor.

SIRA KENAN KARAMAN'DA!

Kartal, Kenan Karaman’ı kadrosuna katmak için harekete geçti. Siyah-beyazlılar, milli futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalamak istiyor. Fortuna Düsseldorf ile sözleşmesi sona eren 27 yaşındaki oyuncunun menajeri stanbul’a çağrıldı. Beşiktaş yönetimi, transferi kısa süre içinde açıklamayı planlıyor.

3 YILLIK SÖZLEŞME

Siyah beyazlılar milli futbolcuya 3 yıllık sözleşme teklif edecek. Serbest durumda olan Kenan Karaman, Beşiktaş’ın şartlarını kabul etmesi halinde imzalar atılacak.Siyah beyazlılar milli futbolcuyu Ocak ayında da kadrosuna katmak istemiş ancak Alman kulübü ile anlaşma sağlanamamıştı. Almanya’da daha önce Hoffenheim ve Hannover 96’da oynayan Kenan Karaman, son 3 sezonda Fortuna Düsseldorf forması giydi.Geçen sezon Alman ekibi ile 29 maça çıkan 27 yaşındaki santrafor, 7 gol attı, 2 asist yaptı. Kenan Karaman A Milli takımda çıktığı 21 maçta ise fileleri 5 kez havalandırdı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En çok ortak noktası olan iki organ açıklandı: Beyin ve testislerEn çok ortak noktası olan iki organ açıklandı: Beyin ve testisler
Ahmet Nur Çebi: Torpil istiyoruzAhmet Nur Çebi: Torpil istiyoruz
Süper Lig ne zaman başlayacak?Süper Lig ne zaman başlayacak?
Anahtar Kelimeler:
transfer Beşiktaş Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İş merkezinin kimyasal madde bulunan deposunda korkutan yangın

İş merkezinin kimyasal madde bulunan deposunda korkutan yangın

TÜİK'ten enflasyon rakamlarına ilişkin açıklama: Merkezi veri tabanına sehven 1,44 olarak aktarıldı

TÜİK'ten enflasyon rakamlarına ilişkin açıklama: Merkezi veri tabanına sehven 1,44 olarak aktarıldı

Milliler Moldova'yı rahat geçti

Milliler Moldova'yı rahat geçti

Hatayspor, 18'lik golcüyü açıkladı

Hatayspor, 18'lik golcüyü açıkladı

Önce rezerv lig kurulsun

Önce rezerv lig kurulsun

Rakibimiz İsviçre'den 7 gollü galibiyet

Rakibimiz İsviçre'den 7 gollü galibiyet

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

Sinan Gümüş, ezeli rakibe transfer oluyor

Sinan Gümüş, ezeli rakibe transfer oluyor

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Beklenen oldu! Galatasaray ile anlaştı

Beklenen oldu! Galatasaray ile anlaştı

İşte Galatasaray'ın yeni teknik direktörü

İşte Galatasaray'ın yeni teknik direktörü

Ali Koç açıkladı: Artık yıldız takmayacağız

Ali Koç açıkladı: Artık yıldız takmayacağız

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.