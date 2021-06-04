Beşiktaş'tan Kenan Karaman bombası

Beşiktaş'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Valentine Rosier ve Rachid Ghezzal'ın kiralık sözleşmeleri sona erdi. Siyah-beyazlılar iki yıldızla yeniden anlaşmak için kulüpleriyle olan görüşmelerini sürdürüyor.Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonda performansıyla devlerin radarına giren Salih Uçan, Galatasaray ve Trabzonspor'un teklifine rağmen Beşiktaş'ı tercih etti. 27 yaşındaki futbolcunun transfer dönemi başlar başlamaz siyah-beyazlı takıma imza atması bekleniyor.
İmza atmak için gün sayan Salih Uçan'ın, alacağı ücret de netleşti. Buna göre 27 yaşındaki Salih'in bonuslarla birlikte sezon başına 10 milyon TL alacağı öğrenildi.İkinci sezonunda Beşiktaş'a çifte zafer yaşatan teknik direktör Sergen Yalçın Şampiyonlar Ligi'ni de düşünerek geniş kadro kurulmasını istiyor. 48 yaşındaki teknik adamın raporu doğrultusunda siyah-beyazlı takım milli futbolcunun da transferini bitiriyor.
Kartal, Kenan Karaman’ı kadrosuna katmak için harekete geçti. Siyah-beyazlılar, milli futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalamak istiyor. Fortuna Düsseldorf ile sözleşmesi sona eren 27 yaşındaki oyuncunun menajeri stanbul’a çağrıldı. Beşiktaş yönetimi, transferi kısa süre içinde açıklamayı planlıyor.
Siyah beyazlılar milli futbolcuya 3 yıllık sözleşme teklif edecek. Serbest durumda olan Kenan Karaman, Beşiktaş’ın şartlarını kabul etmesi halinde imzalar atılacak.Siyah beyazlılar milli futbolcuyu Ocak ayında da kadrosuna katmak istemiş ancak Alman kulübü ile anlaşma sağlanamamıştı. Almanya’da daha önce Hoffenheim ve Hannover 96’da oynayan Kenan Karaman, son 3 sezonda Fortuna Düsseldorf forması giydi.Geçen sezon Alman ekibi ile 29 maça çıkan 27 yaşındaki santrafor, 7 gol attı, 2 asist yaptı. Kenan Karaman A Milli takımda çıktığı 21 maçta ise fileleri 5 kez havalandırdı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum