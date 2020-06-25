Beşiktaş'tan Lens ve Ljajic açıklaması

Beşiktaş, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürürken antrenmanda Jeremain Lens ile Adem Ljajic'in sakatlandığı açıklandı
Beşiktaş'ta yapılan açıklama şöyle:
"İttifak Holding Konyaspor maçına hazırlanan Futbol Takımımızda, antrenman sırasında sağ uyluk arka adalesi burkulan Adem Ljajic ile sağ uyluk arka adalesinde ağrı hisseden Jeremain Lens’in Acıbadem Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemeleri sonucu; Adem Ljajic’de ATFL ve CFL sprain, Jeremain Lens’te semitendinosus (grade 1) strain tespit edilmiştir.
Adem Ljajic ile Jeremain Lens’in tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.
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