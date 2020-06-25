SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaş'tan Lens ve Ljajic açıklaması

Beşiktaş'tan Lens ve Ljajic açıklaması

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 25.06.2020 18:06 | Son Güncelleme

Beşiktaş; sakatlıkları bulunan Adem Ljajic ve Jeremain Lens'in durumlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Beşiktaş'tan Lens ve Ljajic açıklaması

Beşiktaş, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürürken antrenmanda Jeremain Lens ile Adem Ljajic'in sakatlandığı açıklandı

Beşiktaş'ta yapılan açıklama şöyle:

"İttifak Holding Konyaspor maçına hazırlanan Futbol Takımımızda, antrenman sırasında sağ uyluk arka adalesi burkulan Adem Ljajic ile sağ uyluk arka adalesinde ağrı hisseden Jeremain Lens’in Acıbadem Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemeleri sonucu; Adem Ljajic’de ATFL ve CFL sprain, Jeremain Lens’te semitendinosus (grade 1) strain tespit edilmiştir.

Adem Ljajic ile Jeremain Lens’in tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERÜnlü model sosyal medyada paylaştıÜnlü model sosyal medyada paylaştı
'Yukarıya tırmanma şansımız olacak''Yukarıya tırmanma şansımız olacak'
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonla bağlanıp müjdeyi verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonla bağlanıp müjdeyi verdi

İBB'nin '5 bin yeni taksi' projesi ile ilgili flaş gelişme

İBB'nin '5 bin yeni taksi' projesi ile ilgili flaş gelişme

'Sahada iç çamaşırı giymiyorum'

'Sahada iç çamaşırı giymiyorum'

Milli futbolcunun yeni adresi belli oldu

Milli futbolcunun yeni adresi belli oldu

F.Bahçe'de transfer ve şok gelişme

F.Bahçe'de transfer ve şok gelişme

Trabzonspor'dan bir transfer daha

Trabzonspor'dan bir transfer daha

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Beşiktaş zorlu Denizlispor deplasmanında

Beşiktaş zorlu Denizlispor deplasmanında

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Uğurcan'dan Beşiktaş itirafı

Uğurcan'dan Beşiktaş itirafı

En güzel Beşiktaş marşlarının sözleri

En güzel Beşiktaş marşlarının sözleri

Okuyucu Yorumları 1 yorum
hiç şans yok sakatlanmalar bitmek bilmiyor
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beşiktaş'tan Lens ve Ljajic açıklaması

Beşiktaş'tan Lens ve Ljajic açıklaması

Beşiktaş - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İbrahim Toraman'ın Beşiktaş üzüntüsü

İbrahim Toraman'ın Beşiktaş üzüntüsü

N'Koudou: Ciddi anlamda yukarıya tırmanma şansımız olacak

'Yukarıya tırmanma şansımız olacak'

Beşiktaş'ta orta sahaya Nika Ninua sürprizi

Beşiktaş'tan sürpriz transfer

Beşiktaş, Kevin Prince Boateng ile yollarını ayırıyor

Beşiktaş'ta flaş ayrılık!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.