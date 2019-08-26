SPOR

Beşiktaş'tan Mario Lemina hamlesi

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 26.08.2019 14:07 | Son Güncelleme

Transfer döneminde sessiz sedasız ilerleyen Beşiktaş, Nkoudou transferinin ardından bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Medel için Bologna'yla 2,5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya varan siyah-beyazlılar, Southampton'da kadroda düşünülmeyen Mario Lemina'yı 1 yıllığına kiralayacak.

Beşiktaş'tan Mario Lemina hamlesi

Beşiktaş'ta transferin bitimine günler kala hareketli dakikalar yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta içinde İngiltere'ye giden yöneticiler, Tottenham'dan Nkoudou'yu transfer ederken, Fransız futbolcu Göztepe maçında son yarım saatte forma giymişti.

Bu hafta 1 transfer daha yapmak isteyen yönetim, Nkoudou gibi hazır bir ismi kadroya katmak için görüşmelerde bulunuyor. Siyah-beyazlıların hedefinde, Southampton'da kadroda düşünülmeyen Mario Lemina var. 26 yaşındaki futbolcu için teklifini sunan yönetim, Southampton yönetiminden olumlu cevap alırken, futbolcuyu ikna etmek için girişimler sürüyor. Kartal, anlaşmayı sağlarsa Lemina'yı 1 yıllığına kiralayacak.

MEDEL İÇİN BOLOGNA İLE ANLAŞILDI

Lemina'yı kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, Medel'i ise elden çıkarıyor. Siyah-beyazlı yönetim, İtalya'nın Bologna ekibinin, Şilili futbolcu için yaptığı teklifi kabul etti. Medel'in bu hafta içinde Bologna'ya imza atması beklenirken, Beşiktaş'ın bu transferden kasasına 2,5 milyon Euro girmesi bekleniyor. Yönetimin son hamlesi ise forvetten yana olacak. Burak Yılmaz'ın sakatlığı nedeniyle hücum hattında sıkıntı yaşayan siyah-beyazlılar, geçtiğimiz hafta Cenk Tosun'un kapısını çalmıştı. Everton'da kadroya girmekte sorun yaşayan yıldız golcünün "Kariyerime Avrupa'da devam etmek istiyorum" demesi üzerine arayışlarını hızlandıran yöneticiler, daha önce teklifte bulunduğu Okaka için yeni bir hamle yapmayı planlıyor. (İHA)

82

Balkonda oturan kadını başından vurdular! Balkonda oturan kadını başından vurdular!
Kartal'da Rizespor mesaisiKartal'da Rizespor mesaisi
Beşiktaş'tan flaş teklif! Harekat başladıBeşiktaş'tan flaş teklif! Harekat başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş N'Koudou medel Bologna southampton Mario Lemina

En Çok Okunan Haberler

Dolarda gece yarısı ani değişiklik!

Dolarda gece yarısı ani değişiklik!

İstanbul'un göbeğinde dehşet! Önce ailesine kurşun yağdırdı sonra...

İstanbul'un göbeğinde dehşet! Önce ailesine kurşun yağdırdı sonra...

Sergen Yalçın'dan kötü haber

Sergen Yalçın'dan kötü haber

Süper Lig'de transfer bombası

Süper Lig'de transfer bombası

Eski milli sporcu hayatını kaybetti

Eski milli sporcu hayatını kaybetti

G.Saray'a son dakika şoku

G.Saray'a son dakika şoku

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Beşiktaş'a Skrtel müjdesi! Martins Indi Kartal oluyor

Beşiktaş'a Skrtel müjdesi! Martins Indi Kartal oluyor

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Beşiktaş'a Nijeryalı sol bek

Beşiktaş'a Nijeryalı sol bek

Kartal'ı Eibar avladı

Kartal'ı Eibar avladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beşiktaş'tan Mario Lemina hamlesi

Beşiktaş'tan bir sessiz harekat daha!

Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları sürüyor

Kartal'da Rizespor mesaisi

Beşiktaş'tan flaş teklif! Harekat başladı

Beşiktaş'tan flaş teklif! Harekat başladı

Beşiktaş'ta bir ayrılık daha!

Beşiktaş'ta bir ayrılık daha!

Beşiktaş'ta Quaresma devri sona erdi

Ve bir dönem resmen sona eriyor! Quaresma...

Bologna'nın Gary Medel'i transfer etmek istediği iddia edildi

Beşiktaş'ın yıldızına flaş talip! Geri dönebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.