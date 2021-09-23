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Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Batshuayi ve Larin...

23.09.2021 18:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş, Michy Batshuayi'nin iç yan bağında gerilme, Cyle Larin'in ise uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Batshuayi ve Larin...

Beşiktaş, Michy Batshuayi'nin iç yan bağında gerilme ve ödem, Cyle Larin'in ise uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın Süper Lig'in 6. haftasında Adana Demirspor ile oynadığı karşılaşmada, aldığı darbe sonrası sol dizinde ağrı hisseden futbolcumuz Michy Batshuayi'nin Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesi gerçekleştirilmiş, oyuncumuzun iç yan bağında gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Aynı müsabakada sol uyluk arka adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Cyle Larin'in yapılan değerlendirmesinde uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

İki oyuncunun da Altay maçında oynayamayacağı ancak sonraki haftalarda sahada olmalarının mümkün olduğu belirtildi.

BEŞİKTAŞ'TA EKSİK LİSTESİ

Welinton
Cyle Larin
Domagoj Vida
Mehmet Topal
Necip Uysal
Kevin N'Koudou
Alex Teixeira
Rachid Ghezzal
Michy Batshuayi
Valentin Rosier (Kırmızı kart)

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü
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