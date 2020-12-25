Beşiktaş'tan son 6 maçta 5 galibiyet

Süper Lig'in 14. haftasında dün akşam deplasmanda Ankaragücü karşısında ilk yarıda zorlanmasına rağmen, ikinci yarıda Vida'nın attığı golle sahadan 1-0 galip ayrılan siyah beyazlılar, son 6 haftada müthiş bir çıkış yakaladı.

haftaya kadar sadece 10 puan toplayabilen Beşiktaş, bir anlamda kaderinin çizileceği çok zorlu bir seriye girmişti. Medipol Başakşehir ile başlayan seride 6 maçta; 5 galibiyet, 1 mağlubiyet alan Sergen Yalçın'ın öğrencileri, 6 maçta ilk 8 haftada aldığı 10 puanın 1.5 katını kazandı ve 25 puanla 12'ncilikten 4'üncülüğe kadar yükseldi. Bir haftayı bay geçtiği için lider Aytemiz Alanyaspor ve 3'üncü sıradaki Fenerbahçe'ye göre 1 maçı da eksik olan siyah beyazlılar, bir anlamda Galatasaray'la birlikte ligin gizli lideri konumunda da bulunuyor.

SON 3 SEZONDA 4 ASİST YAPAN GHEZZAL'DAN BEŞİKTAŞ'TA 9 MAÇTA 5 ASİST

Taraftarların santrfor beklediği transferin son gününde, sürpriz bir şekilde Leicester City'den Beşiktaş'a kiralık olarak gelen Rachid Ghezzal, oynadığı 9 maçta hakkındaki şüpheleri gidermeyi ve takımın önemli oyuncularından biri olmayı başardı. Kariyerinde en iyi dönemini 2015-16 sezonunda Lyon'da yaşayan ve o sezon 29 lig maçında; 8 gol, 8 asistlik bir performans sergileyen Ghezzal, sonrasında istediği başarıyı yakalayamadı.

Son üç sezonu Monaco, Leicester City ve Fiorentina'da geçiren Cezayirli futbolcu, bu üç takımda çıktığı 64 lig maçında sadece 4 asist yapabildi. Transferin son gününde Leicester City'den kiralanan Ghezzal, Beşiktaş'ta oynadığı 9 karşılaşmada 5 asist yaparken asist krallığında zirveye yerleşerek hem Sergen Yalçın hem de taraftarların en güvendiği futbolculardan biri oldu. Son üç sezonda 64 maçta yaptığı asist sayısını, Beşiktaş'ta 9 maçta geçen Ghezzal'ın bonservisinin alınmasının -performansını bu şekilde sürdürmesi halinde- ciddi olarak düşünülmesi, ligin ikinci yarısının önemli gündem maddelerinden biri olacak gibi. Bu arada daha önceki 3 asistini Larin, Aboubakar ve Atiba'ya yapan Ghezzal son iki asistini ise Vida'ya yaptı.