SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaş'tan sürpriz hamle! TFF 2. Lig'de top koşturan Kerem Kalafat takıma geri çağrıldı

Beşiktaş'tan sürpriz hamle! TFF 2. Lig'de top koşturan Kerem Kalafat takıma geri çağrıldı

13.01.2022 17:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş, TFF 2. Lig ekiplerinden Uşakspor'da kiralık olarak forma giyen futbolcusu Kerem Kalafat'ı geri çağırdı. Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Kerem Kalafat’ın geçici transferi nedeniyle imzalanan sözleşme, “Geri Çağırma” maddesi kullanılarak sonlandırılmıştır. Kerem Kalafat, sezonun kalan bölümünde Futbol A Takımımızın kadrosunda yer alacaktır." ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş'tan sürpriz hamle! TFF 2. Lig'de top koşturan Kerem Kalafat takıma geri çağrıldı

Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi'nin teknik direktör olarak Önder Karaveli'yle devam edileceğini açıklamasının ardından transfer gelişmleri yaşanmaya başladı. Siyah-beyazlılar, Uşakspor'da kiralık olarak forma giyen futbolcusu Kerem Kalafat'ı A Takım'a geri çağırdı.

"GERİ ÇAĞIRMA" MADDESİ KULLANILDI

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile TFF 2. Lig ekiplerinden Uşakspor arasında 2021-22 sezonu başında, profesyonel futbolcularımızdan Kerem Kalafat’ın geçici transferi nedeniyle imzalanan sözleşme, “Geri Çağırma” maddesi kullanılarak sonlandırılmıştır. Kerem Kalafat, sezonun kalan bölümünde Futbol A Takımımızın kadrosunda yer alacaktır. Uşakspor Kulübü’ne geçici transfer sözleşmesinin sonlandırılması hususunda göstermiş oldukları anlayış nedeniyle teşekkür eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadeleri yer aldı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bombayla havaya uçuracaklardı! Şeytani tuzakta yeni gelişmeBombayla havaya uçuracaklardı! Şeytani tuzakta yeni gelişme
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Bir maçta kendini belli etti! Dünya devine...Bir maçta kendini belli etti! Dünya devine...
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kendini tutamadı! "Elimde çırılçıplak fotoğrafların var"

Kendini tutamadı! "Elimde çırılçıplak fotoğrafların var"

Erdoğan, "Adayınız kim?" demişti! Kılıçdaroğlu yanıt verdi

Erdoğan, "Adayınız kim?" demişti! Kılıçdaroğlu yanıt verdi

Domenec Torrent'in yardımcısı Marc Gonzalo'ya tepki yağıyor!

Domenec Torrent'in yardımcısı Marc Gonzalo'ya tepki yağıyor!

Sözleri antrenmana damga vurdu! Torrent çok hızlı başladı

Sözleri antrenmana damga vurdu! Torrent çok hızlı başladı

Torrent'in maaşını görenler hayrete düşüyor!

Torrent'in maaşını görenler hayrete düşüyor!

Kimse bunu beklemiyordu!

Kimse bunu beklemiyordu!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Dosyaları dilediğiniz yere taşıyabileceğiniz en iyi flash bellek modelleri

Dosyaları dilediğiniz yere taşıyabileceğiniz en iyi flash bellek modelleri

Ahmet Çalık'ın 9 sene önce attığı tweet herkesi hüzne boğdu!

Ahmet Çalık'ın 9 sene önce attığı tweet herkesi hüzne boğdu!

Siz otururken evinizi tertemiz yapacak en iyi robot süpürge modelleri

Siz otururken evinizi tertemiz yapacak en iyi robot süpürge modelleri

Fatih Terim'in evinin önünde toplandılar! ''Hocanın durumu iyi değil''

Fatih Terim'in evinin önünde toplandılar! ''Hocanın durumu iyi değil''

Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin kasasını dolduracak! İşte İki yıldız için ödeyeceği rakam

Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin kasasını dolduracak! İşte İki yıldız için ödeyeceği rakam

Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan soru Fenerbahçe taraftarını ayağa kaldırdı! Sosyal medyada görülmemiş boykot kampanyası başladı

Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan soru Fenerbahçe taraftarını ayağa kaldırdı! Sosyal medyada görülmemiş boykot kampanyası başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.