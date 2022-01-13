Beşiktaş'tan sürpriz hamle! TFF 2. Lig'de top koşturan Kerem Kalafat takıma geri çağrıldı

Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi'nin teknik direktör olarak Önder Karaveli'yle devam edileceğini açıklamasının ardından transfer gelişmleri yaşanmaya başladı. Siyah-beyazlılar, Uşakspor'da kiralık olarak forma giyen futbolcusu Kerem Kalafat'ı A Takım'a geri çağırdı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile TFF 2. Lig ekiplerinden Uşakspor arasında 2021-22 sezonu başında, profesyonel futbolcularımızdan Kerem Kalafat’ın geçici transferi nedeniyle imzalanan sözleşme, “Geri Çağırma” maddesi kullanılarak sonlandırılmıştır. Kerem Kalafat, sezonun kalan bölümünde Futbol A Takımımızın kadrosunda yer alacaktır. Uşakspor Kulübü’ne geçici transfer sözleşmesinin sonlandırılması hususunda göstermiş oldukları anlayış nedeniyle teşekkür eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadeleri yer aldı.
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