Beşiktaş'tan Tolgay Arslan açıklaması

Beşiktaş Kulübü, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Genk maçında sakatlanan Tolgay Arslan'ın son durumuyla ilgili bir açıklama yayımladı.

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Dün gece oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında sakatlanan futbolcumuz Tolgay Arslan’ın yapılan muayene ve çekilen MR sonucunda sağ kalça Quadratus Femoris kasında mikroyırtık ve kanama tespit edilmiş olup, tedavisine başlanılmıştır" denildi.

