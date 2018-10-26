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Beşiktaş'tan Tolgay Arslan açıklaması

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 26.10.2018 19:35 | Son Güncelleme

Beşiktaş, Genk maçında sakatlanan Tolgay Arslan'ın son durumuyla ilgili bir açıklama yayımladı. Tolgay Arslan'ın sağ kalça Quadratus Femoris kasında mikroyırtık ve kanama tespit edildiği ve tedavisine başlandığı duyuruldu. Tolgay Arslan'ın en az 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor

Beşiktaş'tan Tolgay Arslan açıklaması

Beşiktaş Kulübü, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Genk maçında sakatlanan Tolgay Arslan'ın son durumuyla ilgili bir açıklama yayımladı.

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Dün gece oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında sakatlanan futbolcumuz Tolgay Arslan’ın yapılan muayene ve çekilen MR sonucunda sağ kalça Quadratus Femoris kasında mikroyırtık ve kanama tespit edilmiş olup, tedavisine başlanılmıştır" denildi.

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Anahtar Kelimeler:
tolgay arslan Beşiktaş genk

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