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Beşiktaş taraftarının sevgilisiydi! Mahkemeden karar çıktı... Eski yıldız futbolcu hapse giriyor

28.10.2022 07:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2004 yılında Beşiktaş forması da giymiş olan ve oynadığı dönemde taraftarın sevgilisi olmayı başaran John Carew'e hapis yolu gözüktü. Eski futbolcunun vergi kaçırdığı ve devlet otoritelerini dolandırdığı suçlamalarıyla 2 yıl hapis cezası aldığı öğrenildi. İşte detaylar...

Beşiktaş taraftarının sevgilisiydi! Mahkemeden karar çıktı... Eski yıldız futbolcu hapse giriyor

Bir dönem Süper Lig'de Beşiktaş'ta da forma giyen Norveçli golcü John Carew hakkında hapis cezası çıktığı öğrenildi.

2 YIL + 45 BİN EURO...

OINOIN

Bir süredir devam eden ve Oslo Bölge Mahkemesi'nde karara bağlanan olayda Carew'in 2 yıl hapis ve 45 bin euro para cezası aldığı ortaya çıktı. Vergi kaçırdığı ve devlet otoritelerini dolandırdığı suçlamalarıyla gündeme gelen John Carew, ilk olarak 4 ay önce mahkemeye çıktı. Bugüne kadar gerekli işlemleri yaparak cezadan kurtulabilecek olan Carew'in sorumluluğunu yerine getirmediği için ceza aldığı belirtildi.

Cezaya itiraz hakkını kullanacak olan Carew'in avukatının kendisini yanlış yönlendirdiğini ifade ederek hukuk mücadelesine giriştiği ifade edildi.

John Carew 2004'te geldiği Beşiktaş'tan 2005'te 7.5 milyon euroya ayrılarak siyah beyazlılara rekor gelir elde ettirmişti.

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