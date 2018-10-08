SPOR

Beşiktaş taraftarları Caner Erkin'e kızgın

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 08.10.2018 15:08 | Son Güncelleme

Atiker Konyaspor - Beşiktaş maçında Caner Erkin'in performansından memnun kalmayan Beşiktaşlı taraftarlar, tepkilerini sosyal medyadan dile getirdi.

İşte o tepkiler...

Caner Erkin taraftarı kızdırdı

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Spor Toto Süpe Lig Beşiktaş caner erkin Atiker Konyaspor

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Caner formsuzsa ve oynatılıyorsa, suç Caner'de değil Teknik Direktör'dedir.
dua edin yatabare 2.penaltıyı atıp maçı koparmadı.değilse 2-2 yi rüyanızda görrürdünüz..
bence tek sorumlu hocadır hocanın istifa etmesi lazım acilen..
bu adam çirkef kabadayılıkla prim yapmaya çalışıyor.bunlar volkan demirel emre belezoğluz ve bu fenerin pislikleriydi gittikleri yeride pislerler..bu adam artık ya yurt dışına gitsin yada bıraksın yada .1.lige gönderilsin..
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