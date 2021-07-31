Beşiktaş, teknik direktör Bahar Özgüvenç ile yollarını ayırdığını açıkladı

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "25 Eylül 2020 tarihinden beri Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı'mızın Teknik Direktörlük görevini yürüten Bahar Özgüvenç ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız." denildi.

Açıklamada, hizmetleri için Özgüvenç'e teşekkür edildi.

İŞTE AÇIKLAMANIN TAMAMI

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada "Bahar Özgüvenç'e teşekkür ederiz" başlığı altında şu ifadelere yer verildi: "25 Eylül 2020 tarihinden beri Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımımızın Teknik Direktörlük görevini yürüten Bahar Özgüvenç ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımımızın Turkcell Kadın Futbol Ligi şampiyonluğunda pay sahibi olan Bahar Özgüvenç’e Kulübümüze hizmetleri nedeniyle teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

BAHAR ÖZGÜVENÇ'TEN VEDA MESAJI



