Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: Kimse 8'de 8 yapamaz!

Süper Lig'in lideri Beşiktaş, deplasmanda Erzurumspor'u 4-2'lik skorla geçerek önemli bir 3 puan elde etti. Siyah beyazlıların teknik patronu Sergen Yalçın, maç sonrasında yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

İŞTE SERGEN YALÇIN'IN SÖZLERİ:

Allah Cenk'e şifa versin. Sezonu kapattı. 6 ay, 7 ay... Süresi ne kadar tam bilmiyoruz ama çok kötü bir sakatlık.

Bu hafta bizim için sezonun en zor haftasıydı. Kasımpaşa - Alanya ve Erzurum 3'lüsü bizi en çok düşündüren hafta olmuştu. Son bölüme tam kadro hazırlanacağız diye düşünürken sakat olan oyuncular, cezalı olan oyuncular ve covid olan oyuncular vardı. Bugün oynadığımız bir maç önemli bir maçtı. Sıkıntılı bir zemin vardı. Çok fazla müdahale etmek zorunda kaldık. Bu tür maçlarda 3 puan almak çok değerli. Oyuna zaman zaman hükmettiğimiz bölümler oldu, pozisyon verdiğimiz pozisyonlar oldu. Böyle bir deplasmanda 3 puan almak bizim için önemli. İnşallah bunun avantajlarını görürüz.

Oyuncularımız zaten yorgunlar. Önlem alacak bir durum yok. Kendi kadromuz şekilde olabildiğince bir şeyler yapıyoruz. Atiba'yı aldık. Dorukhan çok iyi oynadı. Larin sakatlandı. Gökhan'ı aldık. Cenk sakatlandı. Bu sene gerçekten zor. Oyuncular için de zor. Her zaman bekliyoruz ki takım 3 tane 5 tane atsın. Bu oyun zor bir oyun. Zaman zaman oyuncularımız hata yapabilir, bireysel performanslar yeterli olmayabilir. Sezon başından bu yana bu performansları alamazsın. Larin çok maç oynadı. Allah'tan genç ve güçlü kaldırabiliyor. Welinton ve Vida'yı sürekli oynatıyoruz.Bu tempoda sekteye uğramak çok normal. Kalan 8 maçta 8'de 8 yapmak çok zor.

