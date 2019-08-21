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Beşiktaş, Tottenham'dan Kevin N'Koudou ile anlaştı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 21.08.2019 08:30 | Son Güncelleme

Beşiktaş, Premier Lig ekibi Tottenham'da forma giyen Kevin N'Koudou'yu kiralanması konusunda oyuncu ve kulübü ile her konuda anlaşmaya vardı. Yevhen Konoplyanka transferi ise oyuncunun artan istekleri nedeniyle askıya alındı.

Beşiktaş, Tottenham'dan Kevin N'Koudou ile anlaştı

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta oldukça hareketli saatler yaşanıyor.

Sol açık için düşünülen ve görüşmelerin sürdüğü Yevhen Konoplyanka ile daha önce prensipte anlaşılmasına rağmen resmi görüşmelerde oyuncunun artan istekleri dolayısıyla bu transferi askıya alan Beşiktaş, başka bir oyuncuya yöneldi.

İki gündür İngiltere'de olan başkan Fikret Orman, bizzat yaptığı görüşmeler sonrası Tottenham ile Kevin N'Koudou'nun transferinde anlaşma sağladı. Bir sezon kiralanacak olan 24 yaşındaki Fransız oyuncunun kariyerinde Tottenham'ın yanı sıra Nantes, Marsilya ve Monaco gibi takımlar da bulunuyor.

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Beşiktaş Tottenham Kevin N'Koudou Yevhen Konoplyanka

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