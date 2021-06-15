Beşiktaş transfer haberi! Diego Costa bitiyor

Son şampiyon Beşiktaş önümüzdeki sezon mücadele edeceği Devler Ligi'ne uygun bir kadro kurmak adına uzun süredir yoğun mesai harcıyordu. Son olarak Atletico Madrid forması giyen dünyaca ünlü süperstar Diego Costa ile haftalardır pazarlıklarını sürdüren Kara Kartal, İspanyol forvetle anlaşma noktasına geldi. Kıran kırana gerçekleşen görüşmeler sonucunda 32 yaşındaki golcü yıllık 2.5 milyon Euro'luk teklifi kabul etti.

2+1 YILLIK SÖZLEŞME

Bonservisi elinde olması nedeniyle de 1.5 milyon Euro imza parası talep eden tecrübeli oyuncunun bu isteğini de Siyah-Beyazlılar olumlu karşıladı. Taraflar 2+1 yıllık sözleşme üzerinde el sıkışırken, artık transferde sadece ufak pürüzler kaldığı ve ayrıntıların konuşulduğu öğrenildi. Önümüzdeki günlerde transferin resmiyet kazanması bekleniyor.



