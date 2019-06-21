Beşiktaş Tyler Boyd ile anlaştı! Guimaraes ile görüşmeler sürüyor

Geçtiğimiz sezon devre arası transfer döneminde Ankaragücü'ne kiralık gelen Amerikalı futbolcu Tyler Boyd için Beşiktaş devreye girdi.
TRT Spor'un haberine göre Beşiktaş Tyler Boyd ile anlaştı. Geçtiğimiz günlerde Amerika Milli Takımıyla 2 gol kaydeden ve maçın yıldızı olan Tyler Boyd için kulübü Guimaraes'le görüşmeler sürüyor.
MENAJERİNDEN TRANSFER AÇIKLAMASI
Bonservisi Portekiz ekibi Vitoria Guimaraes'te bulunan Tyler Boyd için menajeri Vlado Bozinovski, çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş'ın listesinde bulunan 24 yaşındaki futbolcu hakkında konuşan Bozinovski, ''Amerikan, Türk ve Alman takımları ile görüşüyorum. Çin'den de bazı teklifler var. Boyd, kariyerini Guimaraes'te sürdürmek istemiyor. Haftaya Portekiz'e gideceğim ve Guimaraes ile son görüşmeleri yapacağım. Ardından transfer şekillenecek.'' sözlerini kullandı.
BEŞİKTAŞ, 1.7 MİLYON EURO TEKLİF ETTİ
Tyler Boyd için Vitoria Guimaraes'in Beşiktaş'tan 2 milyon euro istediği, siyah beyazlı takımın ise 1.7 milyon euroya kadar çıktığı belirtiliyor.
Geçen sezon kiralık olarak Ankaragücü'nde forma giyen Boyd, 14 lig maçında 6 gol atmayı başarmıştı. ABD Milli Takımı'na da seçilen 24 yaşındaki futbolcunun Vitoria Guimaraes ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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