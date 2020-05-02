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Beşiktaş UEFA vizesini aldı!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 02.05.2020 22:55 | Son Güncelleme

Dünya futbolu koronavirüs nedeniyle kesintiye uğradığı için futbol liglerinin ve UEFA'nın organizasyonlarının takvimleri belirsiz bir hal aldı.

Beşiktaş UEFA vizesini aldı!

Fransa, Belçika ve İskoçya liglerini mevcut haliyle tescilleyip bitirdi. Türkiye'deyse şimdilik liglerin 12 Haziran'da başlaması planlanıyor. Tüm bu belirsizliklere rağmen Beşiktaş yönetimi, normal prodesedürler çerçevesinde çalışmalarını yürütmeye gayret ediyor. Siyah beyazlı yönetim, önündeki en büyük sıkıntılardan biri olan futbolcu ödemelerinde önemli bir engeli aştı.

ALACAKLARIN YARISI ÖDENDİ

Beşiktaş yönetimi, futbolcuların alacaklarının bir kısmını ödeyerek, bir kısmını da yeniden bir ödeme takvimine bağlayarak, UEFA organizasyonlarına katılım için gereken kriteri yerine getirdi.

Yani Beşiktaş, Avrupa kupalarına katılması halinde futbolcu alacaklarından ötürü bir engelle karşılaşmayacak.

OYUNCULAR ESNEK DAVRANDI

Koronavirüs nedeniyle yayın başta olmak üzere bir çok gelirden mahrum kalan kulübe futbolcu grubu da anlayış göstererek, alacakların ödenmesi konusunda esnek bir tavır sergiledi. (AJANSSPOR)

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