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Beşiktaş ve Fenerbahçe, Merih Demiral'ı istiyor

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 26.07.2018 10:15 | Son Güncelleme

Portekiz A Bola gazetesi, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Sporting Lisbon forması giyen Merih Demiral'ı istediğini yazdı. Merih Demiral, 2016 yılında Fenerbahçe'den ayrılarak Sporting'e gitmişti.

Beşiktaş ve Fenerbahçe, Merih Demiral'ı istiyor

Sporting Lizbon ile henüz lig maçına çıkmasa da potansiyeli ile dikkat çeken 20 yaşındaki Türk stoper Merih Demiral için Portekiz'den transfer iddiası ortaya atıldı.

Portekiz'in A Bola gazetesinin iddiasına göre Beşiktaş ve Fenerbahçe, 20 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.

Merih Demiral

2016 yılında Fenerbahçe'den ayrılıp Portekiz'e giden Merih, Sporting'in sezon öncesi hazırlık maçlarında forma giymişti. İki Türk takımının da öncelikli olarak bonservisi değil, kiralama seçeneğini düşündüğü iddia edildi. (Sporx)

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Anahtar Kelimeler:
Merih Demiral Beşiktaş Fenerbahçe sporting lisbon

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