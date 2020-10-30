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Beşiktaş ve Galatasaray'dan tarihi takas! Diagne ve Ljajic...

GALATASARAY HABERLERİ  | 30.10.2020 22:02 | Son Güncelleme

Süper Lig'de yaz transfer döneminin sona ermesinin ardından kulüpler zaman kaybetmeden ara transfer dönemi için çalışmalara başlarken, şampiyonluk için mücadele eden iki ezeli rakip Beşiktaş ve Galatasaray ile ilgili bomba gibi bir iddia gündeme düştü. İki dev kulübün ocak ayında sürpriz bir takas gerçekleştireceği ve Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın bu takasa olumlu baktığı öne sürüldü. Takasta kullanılacak isimler Ljajic-Diagne...

Beşiktaş ve Galatasaray'dan tarihi takas! Diagne ve Ljajic...

Süper Lig'de ilk 6 hafta geride kalırken, iki ezeli rakip Beşiktaş ve Galatasaray'da transfer hareketliliği erken başladı.Yaz transfer dönemine durgun bir giriş yapan siyah-beyazlılar transfer döneminin son günlerine doğru takviyelerini peş peşe açıkladı.Tam 11 ismi kadrosuna katan Kara Kartal, Trabzonspor galibiyetiyle giriş yaptığı sezonda 3 maç üst üste galibiyet sevinci yaşayamazken, 6. haftada Denizlispor karşısında alınan 3 puanla rahat bir nefes aldı.Özellikle hücum hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, ocak ayında birkaç bölgeye daha yapacağı takviyelerle şampiyonluğa uzanmayı amaçlıyor.

TARİHİ TAKAS

Cimbom'da yönetim ile Fatih Terim'in arasındaki krizin son bulmasının ardından gözler transfere çevrildi.Bir süre önce ortaya atılan transfer iddiasına göre Beşiktaş ve Galatasaray'ın Ljajic-Diagne takasını görüşmeye başladığı belirtilmişti.Beşiktaş'ın böylece istediği verimi alamadığı Ljajic'ten Galatasaray'ın ise kadroda düşünmediği Diagne'den kurtulmak istediği için iki tarafın da takasa olumlu baktığı ileri sürülmüştü.

OLUMLU DÖNÜŞ ALDI

Önceki gün idmanı izleyen Galatasaray başkanının, çalışma sonrası Fatih Terim ile Diagne konusunu görüştüğü ve olumlu dönüş aldığı vurgulandı.Önümüzdeki süreçte sürpriz görüşmeler olabileceği belirtildi.

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