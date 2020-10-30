Beşiktaş ve Galatasaray'dan tarihi takas! Diagne ve Ljajic...

Süper Lig'de ilk 6 hafta geride kalırken, iki ezeli rakip Beşiktaş ve Galatasaray'da transfer hareketliliği erken başladı.Yaz transfer dönemine durgun bir giriş yapan siyah-beyazlılar transfer döneminin son günlerine doğru takviyelerini peş peşe açıkladı.Tam 11 ismi kadrosuna katan Kara Kartal, Trabzonspor galibiyetiyle giriş yaptığı sezonda 3 maç üst üste galibiyet sevinci yaşayamazken, 6. haftada Denizlispor karşısında alınan 3 puanla rahat bir nefes aldı.Özellikle hücum hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, ocak ayında birkaç bölgeye daha yapacağı takviyelerle şampiyonluğa uzanmayı amaçlıyor.
Cimbom'da yönetim ile Fatih Terim'in arasındaki krizin son bulmasının ardından gözler transfere çevrildi.Bir süre önce ortaya atılan transfer iddiasına göre Beşiktaş ve Galatasaray'ın Ljajic-Diagne takasını görüşmeye başladığı belirtilmişti.Beşiktaş'ın böylece istediği verimi alamadığı Ljajic'ten Galatasaray'ın ise kadroda düşünmediği Diagne'den kurtulmak istediği için iki tarafın da takasa olumlu baktığı ileri sürülmüştü.
Önceki gün idmanı izleyen Galatasaray başkanının, çalışma sonrası Fatih Terim ile Diagne konusunu görüştüğü ve olumlu dönüş aldığı vurgulandı.Önümüzdeki süreçte sürpriz görüşmeler olabileceği belirtildi.
Ronaldo koronavirüsü yendi!
7 gollü karşılaşmayı Kasımpaşa kazandı!
Fatih Terim Beşiktaş'ın yıldızını istiyor!
Diagne'den flaş hamle! İdmanda yedek kalınca....
Melih İbrahimoğlu ilk Avrupa maçına çıktı
Tisserand idmanda yer almadı
4 hakem koronavirüse yakalandı
'F.Bahçe'den sözlü bir ilgili oldu'
Ibrahimovic'ten Ronaldo'ya flaş gönderme
PFDK Josef de Souza'nın cezasını açıkladı!
Beşiktaş'a Gökhan Töre'den kötü haber
Okuyucu Yorumları 0 yorum