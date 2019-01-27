Beşiktaş, Veli Kavlak'a 22 milyon TL tazminat ödeneceği iddialarını yalanladı!

Beşiktaş, bu sezon yollarını ayırdığı Veli Kavlak ile ilgili çıkan iddialar nedeniyle bir açıklamada bulundu.
Kulüpten yapılan açıklamada Veli Kavlak'a 22 Milyon TL tazminat ödeneceğine dair çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
İşte Beşiktaş'ın Veli Kavlak ile ilgili yaptığı açıklama...
''Eski futbolcularımızdan Veli Kavlak'a 22 Milyon TL tazminat ödeneceğine karar verildiğine ilişkin, sosyal medyada bazı iddialar yer almaktadır.
Böyle bir karar olmadığını belirtir, kulübümüzü yıpratmak amacıyla, maksatlı olarak bu iddiaların ortaya atılmakta olduğunu kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.
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