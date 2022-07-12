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Beşiktaş Viktoria Plzen maçı saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş Viktoria Plzen maçı canlı izle

12.07.2022 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Viktoria Plzen maçı bugün keyifli bir karşılaşmayı futbolseverlerle buluşturacak. Süper Lig'de yeni sezon öncesi ikinci hazırlık maçına çıkacak olan Beşiktaş, zorlu Çekya ekibi Viktoria Plzen ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş'ın Viktoria Plzen ile oynayacağı mücadelede yeni transferlerin yapacağı katkı merak ediliyor. Peki, Beşiktaş Viktoria Plzen maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı olarak izlenecek?

Beşiktaş Viktoria Plzen maçı saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş Viktoria Plzen maçı canlı izle

Beşiktaş Viktoria Plzen hazırlık maçı için geri sayım başladı. Beşiktaşlı futbolseverler tarafından merakla beklenen Viktoria Plzen maçı öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri merak ediliyor. İlk maçta Werder Bremen ile hazırlık maçına çıkan Beşiktaş zorlu mücadeleyi 2-1'lik skorla kazanmıştı. Peki, Beşiktaş Viktoria Plzen maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı olarak izlenecek?

BEŞİKTAŞ VİKTORİA PLZEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş'ın Viktoria Plzen ile oynayacağı ikinci hazırlık maçı 12 Temmuz Salı saat 17.00'da başlayacak. Beşiktaşlı futbolseverler karşılaşmayı Spor Smart HD kanalından canlı olarak izleyebilecek. Mücadele şifreli olarak ekranlara gelecek.

İLK MAÇA YENİ TRANSFERLER DAMGA VURDU

Süper Lig öncesi yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, ilk hazırlık maçında Werder Bremen'le karşı karşıya geldi. Transfer dönemine devre arasında resmiyet kazandırdığı Gedson Fernandes’le giriş yapan, ardından sırasıyla Romain Saiss, Cenk Tosun, Wout Weghorst ve Jackson Muleka'ya Siyah Beyazlı formayı giydirerek taraftarlarını heyecanlandıran Beşiktaş, Alman devini 2-1 yenerek taraftarına umut verdi.

BEŞİKTAŞ'IN HAZIRLIK MAÇI PROGRAMI;

9 Temmuz Cumartesi:

Beşiktaş 2-1 Werder Bremen (Tivoli Stadı)

12 Temmuz Salı:

17.00 Beşiktaş-Viktoria Plzen (Kufstein Arena)

15 Temmuz Cuma:

19.00 Beşiktaş-Mainz 05 (Kufstein Arena)

23 Temmuz Cumartesi:

20.00 Beşiktaş-Wolverhampton (Estadio Camilo Cano La Nucia)

26 Temmuz Salı:

20.00 Beşiktaş-Deportivo Alaves (Estadio Camilo Cano La Nucia)

30 Temmuz Cumartesi:

19.00 Beşiktaş-Sampdoria (Vodafone Park)


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