Beşiktaş, yarın Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Süper Lig'in 24. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak.

Alanya'da Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Halis Özkahya yönetecek.

Beşiktaş, ligin son 2 haftasında 1 puan alabildi. Sergen Yalçın yönetiminde Çaykur Rizespor'u 2-1 ve Gaziantep FK'yi 3-0 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, ligin son iki maçında 22. haftada Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu, 23. haftada ise Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı.

Ligde 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 yenilgi alan Beşiktaş, 37 puanla 7. sırada bulunuyor. Aytemiz Alanyaspor ise 11 galibiyet, altışar beraberlik ve yenilgiyle 39 puan toplayarak 5. sırada yer aldı.

- Son 4 deplasman maçında bir galibiyet

Siyah-beyazlı ekip, deplasmandaki son 4 maçta sadece bir kez kazanabildi.

Çaykur Rizespor'a üstünlük kuran Beşiktaş, Fenerbahçe'ye 3-1, Göztepe'ye 2-1 ve Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu.

- 6 oyuncu sarı kart ceza sınırında

Kritik haftalara giren Beşiktaş'ta 6 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.