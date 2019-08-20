Beşiktaş Yevhen Konoplyanka transferini bitirmek üzere

Lige kötü bir başlangıç yapan Beşiktaş, transfer harekatına hız verdi.
Sol açık için görüşülen isimlerin başında gelen Yevhen Konoplyanka ile büyük ölçüde anlaşan siyah-beyazlıların, oyuncunun kulübü Schalke 04 ile imza aşamasına geldiği bildirildi.
Alman basınında yer alan haberlere göre, Beşiktaş ile Schalke 3.5 milyon Euro bonservis bedelinde anlaşma sağladı ve kısa süre içinde bu transferin resmiyete dökülmesi bekleniyor.
29 yaşındaki Ukraynalı futbolcu, asıl mevkisi sol açık olmasına rağmen sağ kanatta da oynuyor.
(DHA)
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