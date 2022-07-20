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Beşiktaşlı Josef de Souza ameliyat oldu!

20.07.2022 23:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş, Josef de Souza'nın menisküs ameliyatı olduğunu ve başarılı geçen operasyonun ardından rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanacağını açıkladı.

Beşiktaşlı Josef de Souza ameliyat oldu!
Josef De Souza

Josef De Souza

BRE Brezilya
Yaş: 33 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaş, Josef de Souza'nın menisküs yırtığı nedeniyle ameliyat olduğunu açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Menisküs yırtığı nedeni ile İspanya kamp kadromuzda yer almayan Futbol A Takımımızın sporcusu Josef de Souza’ya, Acıbadem Altunizade Hastanesinde Sağlık Kurulu Koordinatörümüz Doç. Dr. Kerem Ülkü tarafından Prof. Dr. Alper Kaya’nın da katıldığı operasyonda artroskopik menisküs cerrahisi uygulanmıştır.

Başarılı geçen operasyonun ardından oyuncumuzun rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanması planlanmaktadır. Josef de Souza’ya geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz" denildi.

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Anahtar Kelimeler:
Josef de Souza beşiktaş
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