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Beşiktaşlı kaleci Ersin Destanoğlu tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 10.11.2020 17:37 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta kaleci Ersin Destanoğlu, "kural dışı hareket" nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sev edildi.

Beşiktaşlı kaleci Ersin Destanoğlu tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi

Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.

İŞTE PFDK SEVKLERİ

Hukuk Müşavirliği'nce 10.11.2020 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

1- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü futbolcusu ERSİN DESTANOĞLU'nun 06.11.2020 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 07.11.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübü'nün 07.11.2020 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü'nün 08.11.2020 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- HES KABLO KAYSERİSPOR Kulübü'nün 08.11.2020 tarihinde oynanan HES KABLO KAYSERİSPOR-ATAKAŞ HATAYSPOR Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın Geçici Madde-1 ve 7/13 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübü antrenörü ÖMER ERDOĞAN'ın 08.11.2020 tarihinde oynanan HES KABLO KAYSERİSPOR-ATAKAŞ HATAYSPOR Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi, COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 maddesi ve Akreditasyon Talimatı'nın 7/1-e maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- GENÇLERBİRLİĞİ Kulübü futbolcusu MATTIAS ERIK JOHANSSON'un 08.11.2020 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-GENÇLERBİRLİĞİ Süper Lig müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 09.11.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR Kulübü'nün 07.11.2020 tarihinde oynanan ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR-GİRESUNSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- ÜMRANİYESPOR Kulübü'nün 07.11.2020 tarihinde oynanan ÜMRANİYESPOR-TUZLASPOR A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

ÜMRANİYESPOR Kulübü idarecisi FERUDUN ÇAMUR'un 07.11.2020 tarihinde oynanan ÜMRANİYESPOR-TUZLASPOR A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 ve 9/3 maddeleri uyarınca 10.11.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

9- TUZLASPOR A.Ş. Kulübü görevlisi CANPOLAT SELÇUK'un 07.11.2020 tarihinde oynanan ÜMRANİYESPOR-TUZLASPOR A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 6/4 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

10- ANKARASPOR Kulübü'nün 07.11.2020 tarihinde oynanan ANKARASPOR-BURSASPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

11- BURSASPOR Kulübü antrenörü MUSTAFA ER'in 07.11.2020 tarihinde oynanan ANKARASPOR-BURSASPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Akreditasyon Talimatı'nın 7/1-e maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

12- AKHİSARSPOR Kulübü futbolcusu THEODOR ELMAR BJARNASON'un 08.11.2020 tarihinde oynanan AKHİSARSPOR-BEYPİLİÇ BOLUSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "hakaretleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 09.11.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

13- İSKENDERUN FUTBOL KULÜBÜ idarecisi GÜNEY KANAT'ın 07.11.2020 tarihinde oynanan İSKENDERUN FUTBOL KULÜBÜ-AĞRI 1970 SPOR Misli.com 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve "tedbire uymaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 50. maddesi uyarınca 08.11.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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