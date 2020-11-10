Beşiktaşlı kaleci Ersin Destanoğlu tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi

1- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü futbolcusu ERSİN DESTANOĞLU'nun 06.11.2020 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 07.11.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu tedbirli olarak PFDK 'ya sevk edildi.

6- GENÇLERBİRLİĞİ Kulübü futbolcusu MATTIAS ERIK JOHANSSON'un 08.11.2020 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-GENÇLERBİRLİĞİ Süper Lig müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 09.11.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübü antrenörü ÖMER ERDOĞAN'ın 08.11.2020 tarihinde oynanan HES KABLO KAYSERİSPOR-ATAKAŞ HATAYSPOR Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi, COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 maddesi ve Akreditasyon Talimatı'nın 7/1-e maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- HES KABLO KAYSERİSPOR Kulübü'nün 08.11.2020 tarihinde oynanan HES KABLO KAYSERİSPOR-ATAKAŞ HATAYSPOR Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın Geçici Madde-1 ve 7/13 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR Kulübü'nün 07.11.2020 tarihinde oynanan ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR-GİRESUNSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- ÜMRANİYESPOR Kulübü'nün 07.11.2020 tarihinde oynanan ÜMRANİYESPOR-TUZLASPOR A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

ÜMRANİYESPOR Kulübü idarecisi FERUDUN ÇAMUR'un 07.11.2020 tarihinde oynanan ÜMRANİYESPOR-TUZLASPOR A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 ve 9/3 maddeleri uyarınca 10.11.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.