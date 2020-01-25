Beşiktaşlı taraftarlardan Karius'a tepki; Evine dön!

Süper Lig'in 19. haftasında 26 Ocak Pazar günü Göztepe ile karşılaşacak Beşiktaş, İzmir'e geldi.

İstanbul'dan özel uçakla kente gelen siyah-beyazlı takımı, Adnan Menderes Havalimanı'nda bir grup taraftar karşıladı.

"GO HOME KARIUS"

Bir grup Beşiktaşlı Karius'u yuhalayarak, "Go home Karius" tezahüratları yaptı. Alman kaleci ise kendisini protesto edenlere baş parmağını kaldırarak 'tamam' anlamına gelen bir işaret yaptı.

Taraftarlar bazı oyuncuları yanlarına çağırıp fotoğraf çektirdi.

Siyah-beyazlı kafile, konvoy eşliğinde konaklayacağı otele geçti.

Beşiktaş kafilesinde şu futbolcular yer aldı:

Loris Karius, Utku Yuvakuran, Enzo Roco, Victor Ruiz, Douglas Santos, Umut Nayir, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Atiba Hutchinson, Burak Yılmaz, Georges N'Koudou, Necip Uysal, Domagoj Vida, İlkay İşler, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Abdoulay Diaby.

Beşiktaş yarın saat 16.00'da Gürsel Aksel Stadı'nın açılış maçında Göztepe ile karşılaşacak.

