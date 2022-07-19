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Beşiktaş'ta restoranın bacasında çıkan yangın söndürüldü

19.07.2022 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ta restoranın bacasında çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ta bir restoranın bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sinanpaşa Mahallesi Şehit Asım Caddesi'ndeki 2 katlı restoranın bacasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Cadde araç trafiğine kapatılırken, alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, restoranda hasara neden oldu.

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