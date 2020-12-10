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Besni Belediyesi 60 kadına istihdam sağlayacak

ADIYAMAN HABERLERİ  | 10.12.2020 16:54 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Besni İlçe Belediyesi 60 kişiye istihdam sağlayacak olan tekstil atölyesini kurmaya başladı.Besni Belediyesinin kuracağı tekstil atölyesi için sipariş edilen dikiş makineleri geldi.

Besni Belediyesi 60 kadına istihdam sağlayacak

Adıyaman’ın Besni İlçe Belediyesi 60 kişiye istihdam sağlayacak olan tekstil atölyesini kurmaya başladı.
Besni Belediyesinin kuracağı tekstil atölyesi için sipariş edilen dikiş makineleri geldi. Belediye Başkanı Mehmet Eyüp Emre konuyla ilgili açıklamada bulunarak, “Bu gün ilk etapta 60 kişinin istihdamına vesile olacak olan tekstil atölyemizin makinelerini teslim aldık. Amacımız ilçemizdeki istihdam sorununa bir nebze olsun çözüm üretmek, ilçemize ekonomik girdi sağlamak ve vatandaşlarımızı meslek sahibi olmasını sağlamak.
Bölgede ilklere imza atan belediye olmaktan gurur duyuyoruz. Adıyaman’da, Besni’mizde işyerini kapatma zorunda kalan kahvehane, kıraathane, kafe, internet kafe, bay ve bayan kuaförü esnaflarımıza nakdi destek veren ilk ve tek belediyeyiz. Fırıncı esnafımıza ve şire pazarı esnafımıza nakdi destek sağlayan ilk ve tek belediyeyiz.
Daha önce halı atölyesi kurarak, 125 bayanın meslek edinmesine ve evine ekmek götürmesine vesile olan tek belediyeyiz.
Emanet Çarşısı kurarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza gıda ve kıyafet desteği veren tek belediyeyiz. Kreş, Rehberlik Eğitim Merkezi, Sosyal Uyum Merkezlerini açarak gençlerimize hizmet veren tek belediyeyiz. Şimdide tekstil atölyemizi faaliyete geçirerek bölgede istihdam alanı oluşturma gayretinde olan ilk ve tek belediyeyiz.
Bu gurur tüm Besni halkınındır. Bizler bu hizmetlerin Cenab-ı Allah’ın izni ve yardımıyla olduğunun farkında ve bilincindeyiz. İlçemize hizmet noktasında durmak yok yola devam” ifadelerini kullandı.

Besni Belediyesi 60 kadına istihdam sağlayacak

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