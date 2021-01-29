Besni’nin kaldırımları kardan temizleniyor

Adıyaman’ın Besni ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle belediye ekipleri tuzlama ve kaldırım temizleme çalışması yapıyor.

Gece boyunca ana cadde ve yolları trafiğe açık tutmak için çalışan Besni Belediyesi ekipleri, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte çalışmalarını sürdürdü. Atatürk Caddesinde kaldırım temizleme çalışmaları yapılıyor. Kar yağışının devam etmesi ve buzlanmaya karşı ekipler seferber oldu.

Belediye Başkanı Mehmet Eyüp Emre’de çalışmaları yerinde inceleyerek, esnaflarla sohbet etti.

Başkan Emre, özellikle araçların zincirsiz yola çıkmamalarını istedi.



