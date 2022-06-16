Besteci Serhan Kelleözü, akciğer tümöründen Adana'da kurtuldu

"Akdeniz Akşamları" şarkısının bestecisi Serhan Kelleözü, erken evre akciğer tümöründen Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde geçirdiği operasyonla kurtuldu.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, akciğer tümörüne yakalanan "Akdeniz Akşamları", "Çiçeği Burnunda", "Hasretler Ayrılıkla Başlar" gibi şarkıların bestecisi, Grup Merdiven'in kurucusu Kelleözü, Göğüs Cerrahisi Kliniği'nde operasyona alındı.

Kelleözü, tümörün erken evrede olmasından dolayı ameliyatla sağlığına kavuştu.

Ameliyatın ardından kontrol için hastaneye giden Kelleözü, Başhekim Prof. Dr. Murat Gündüz'e ziyarette bulundu.

Kelleözü, sağlığına tekrar kavuşmanın ve yeniden müzikle buluşmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, hastalığının teşhis ve tedavisinde katkısı olan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Sedat Kuleci ve operasyonu gerçekleştiren Göğüs Cerrahisi Uzmanı Alper Avcı başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Serhan Kelleözü, yakın zamanda sağlık çalışanlarına konser vereceğini belirtti.

Başhekim Gündüz de sağlığına kavuşmasından dolayı mutluluk duydukları Kelleözü'nün, uzun yıllar şarkılarıyla sevenleriyle buluşması temennisinde bulundu.

