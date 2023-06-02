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Beşyol Millet Bahçesi yolu asfaltlandı

02.06.2023 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van Büyükşehir Belediyesi kısa bir süre önce yapımı tamamlanan ve açılış için gün sayan Beşyol Millet Bahçesi’nin otopark yolunu asfaltladı.

Beşyol Millet Bahçesi yolu asfaltlandı

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkalığı ekipleri, Beşyol Millet Bahçesi otopark yoluna asfalt döktü. Daha önce altyapısı tamamlanarak alt temel malzemesi serilen 10 metre genişliğindeki 200 metrelik yol, asfaltlanarak kullanıma açılacak.

Van Büyükşehir Belediyesinin girişimleri sonucu kente kazandırılan millet bahçesi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) eliyle yapıldı. Yaklaşık 24 bin metrekarelik alanda hayata geçirilen projede 104 araçlık otopark, millet kıraathanesi, çay evi, çocuk oyun alanları, koşu parkuru ve yürüyüş yolları gibi donatılar da yer alıyor.

Beşyol Millet Bahçesi’nin yakın zamanda açılışının yapılacağı belirtildi.

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