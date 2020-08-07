BEÜ Rekötürü Yardım’dan 8 Ağustos mesajı

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, 8 Ağustos Bitlis’in Rus işgalinden kurtuluşunun yıldönümü münasebeti ile bir mesaj yayımladı.

Rektör Yardım, mesajında, "1. Dünya Savaşı’nın bütün olumsuz şartlarına rağmen ecdadımız eşine az rastlanır bir kahramanlık örneği sergileyerek ilim ve irfan şehrimiz Bitlis’i düşman işgalinden kurtarmış ve özgürlüğüne kavuşturmuştur. Rus askerleri tarafından aylarca süren zulüm ve işkenceyi sonlandırmak üzere yurdunu kahramanca savunarak hakka yürüyen askerlerimizi rahmet ve minnetle anıyor; tüm aziz şehitlerimizin hatıralarını saygıyla yâd ediyorum. Bu vesile ile 8 Ağustos şeref ve kahramanlık günümüzü tebrik ediyorum" dedi.

