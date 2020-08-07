YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bitlis
  4. BEÜ Rekötürü Yardım’dan 8 Ağustos mesajı

BEÜ Rekötürü Yardım’dan 8 Ağustos mesajı

BİTLİS HABERLERİ  | 07.08.2020 18:24 | Son Güncelleme

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof.

BEÜ Rekötürü Yardım’dan 8 Ağustos mesajı

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, 8 Ağustos Bitlis’in Rus işgalinden kurtuluşunun yıldönümü münasebeti ile bir mesaj yayımladı.
Rektör Yardım, mesajında, "1. Dünya Savaşı’nın bütün olumsuz şartlarına rağmen ecdadımız eşine az rastlanır bir kahramanlık örneği sergileyerek ilim ve irfan şehrimiz Bitlis’i düşman işgalinden kurtarmış ve özgürlüğüne kavuşturmuştur. Rus askerleri tarafından aylarca süren zulüm ve işkenceyi sonlandırmak üzere yurdunu kahramanca savunarak hakka yürüyen askerlerimizi rahmet ve minnetle anıyor; tüm aziz şehitlerimizin hatıralarını saygıyla yâd ediyorum. Bu vesile ile 8 Ağustos şeref ve kahramanlık günümüzü tebrik ediyorum" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Gizemli sevgili ortaya çıktı! Gizemli sevgili ortaya çıktı!
PARTNER İşte güzel oyuncunun yeni imajı! Beğen butonu çöktü İşte güzel oyuncunun yeni imajı! Beğen butonu çöktü

En Çok Okunan Yerel Haberler

Balık tutarken elektriğin akımına kapıldı

Balık tutarken elektriğin akımına kapıldı

Valilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyin

Valilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyin

Dolandırıcılık uyarısı

Dolandırıcılık uyarısı

Edremit AK Parti’den, CHP’Lİ belediyeye tepki

Edremit AK Parti’den, CHP’Lİ belediyeye tepki

Denizlispor 10 Ağustos’ta topbaşı yapacak

Denizlispor 10 Ağustos’ta topbaşı yapacak

"Simgelerin köprüsü" yükseldikçe emlak fiyatları artıyor

"Simgelerin köprüsü" yükseldikçe emlak fiyatları artıyor

Bitlis Namaz Vakitleri 7 Ağustos Cuma

İmsak
03:37
Sabah
05:12
Öğle
12:22
İkindi
16:11
Akşam
19:23
Yatsı
20:51

Bitlis Nöbetçi Eczaneler 7 Ağustos Cuma

Eren Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Adilcevaz
Atalay Eczanesi
Ahlat
Sağlık Eczanesi
Guroymak
Eylül Eczanesi
Hizan
Göl Eczanesi
Tatvan
Şifa Eczanesi
Tatvan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Bitlis’te yıldırım çarpması sonucu bir vatandaş hayatını kaybetti

Bitlis’te yıldırım çarpması sonucu bir vatandaş hayatını kaybetti

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Tatvan’da Fizik Tedavi Ünitesi Hizmete Açıldı

Tatvan’da Fizik Tedavi Ünitesi Hizmete Açıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.