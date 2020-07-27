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BEÜ yeni öğrencileriyle tanışmaya hazırlanıyor

ZONGULDAK HABERLERİ  | 27.07.2020 15:25 | Son Güncelleme

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde yurt içi ve yurt dışı tanıtım etkinlikleri yoğun bir şekilde devam ediyor.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde yurt içi ve yurt dışı tanıtım etkinlikleri yoğun bir şekilde devam ediyor. BEÜ 28 Temmuz-09 Ağustos tarihleri arasında, yeni öğrenci adayları ile online ortamda bir araya gelecek.
2020- 2021 Akademik Yılı kapsamında Haziran ayı içerisinde üniversite akademik birimlerin temsilcileri ile yapılan online söyleşilerle başlayan, uluslararası çapta düzenlenen Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı ile devam eden tanıtım faaliyetlerini Ulusal nitelikte tertiplenecek olan Online Tercih Fuar Fuarları izleyecek. 28 Temmuz Salı günü online platformda başlayacak olan tercih aday öğrenciler BEÜ temsilcileri ile üniversite ve şehre ilişkin merak edilen konularda online mesajlaşma ve videolu görüşmeler yapabilecekler. Bu kapsamda Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi kampüsten fotoğraflarla, elektronik tanıtım kitapçıklarıyla ve broşürlerle, çevrimiçi sohbetlerle aday öğrencilere tanıtılacak.
Covid-19 küresel pandemisi sebebiyle bu yıl sanal ortamda yapılacak olan ‘Online Üniversite Tercih Fuarı’nda aday öğrencilerin doğru tercihler yapmalarına yardımcı olmak ve bu süreçte onları desteklemek adına Türkiye’nin ve KKTC’nin önde gelen önemli devlet ve vakıf üniversiteleri üniversite tercihi yapacak aday öğrenciler ile dijital ortamda buluşacaklar. İstenmesi halinde tercih danışmanlığı hizmetinden de ücretsiz olarak faydalanabilecek online fuarda öğrenciler, sanal fuar içerisinde gelişmiş tercih yazılımlarını da kullanarak kendi tercihleri için listeler oluşturabilecek. Gerçek bir fuar deneyimi yaşatmak üzere tasarlanan Online Üniversite Tercih Fuarı, Türkiye’nin her yerinden aday öğrencilerin cep telefonu, tablet veya bilgisayardan katılımına açık olacak.

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