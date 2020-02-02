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Beyaz Kalpler öğrencileri güneş enerjisiyle telefon şarj etti

KOCAELİ HABERLERİ  | 02.02.2020 11:36 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediyesi Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi elektrik bölümü öğrencileri güneş paneli prototipi ile cep telefonu şarj etmeyi başardı.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal sorumluluk projesi olan Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi’nde bulunan öğrenciler, meslek atölyelerinde eğitim almaya devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi elektrik bölümü öğrencileri güneş paneli prototipi ile cep telefonu şarj etmeyi başardı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal sorumluluk projesi olan Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi’nde bulunan öğrenciler, meslek atölyelerinde eğitim almaya devam ediyor. Bu kapsamda Elektrik bölümünde eğitim gören 11 öğrenci, güneş paneli prototipi ile cep telefonu şarj etti.
6 ay sürecek olan eğitimlerde Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü’ne bağlı Beyaz Kalpler Eğitim Merkezi Elektrik bölümü öğrencileri, güneş paneli prototipi ile cep telefonu şarj etmek için; 78mm*52mm ve 0,5 voltluk 14 adet mini güneş gözesini birleştirdi. Kullanılan güneş gözelerinden maksimum 7 volt elde edilmesi beklenirken bulutlu havada %95,7’lik bir verimle 6,7 voltluk bir gerilim elde edildi. Öğrenciler kurdukları güneş paneli sistemi ile cep telefonu şarj etti.

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