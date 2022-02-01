YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Beyaza bürünen Takoran Vadisi tur gezintilerinin uğrak noktası oldu

Beyaza bürünen Takoran Vadisi tur gezintilerinin uğrak noktası oldu

01.02.2022 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fırat Nehri'nin oluşturduğu el değmemiş görüntüsü, zengin bitki örtüsü, kanyonu, şelalesi ve kaya mezarlarıyla dikkati çeken vadi, kar yağışı sonrasında fotoğrafçıların da ilgi odağı haline geldi

CUMA SARI - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Takoran Vadisi, bu yıl beyaz örtüsüyle ziyaretçilerini karşıladı.

Zengin bitki örtüsünün yanı sıra kanyonu, şelalesi, kaya mezarlarıyla bölge halkının "saklı cennet"i olan vadi, yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra fotoğrafçıların da ilgisini çekiyor.

Bölgeyi ziyaret eden fotoğraf sanatçıları, tarihi ve doğal güzelliklerin yerinde görülmesi amacıyla düzenlenen turlara katılarak vadiyi gezme imkanı buluyor.

Yaz aylarında sıcaklığın 40 derece civarında seyrettiği, kış aylarında da genelde kar yağışının etkili olmadığı Takoran Vadisi'ne akın eden fotoğraf sanatçıları, bu yıl beyaza bürünen doğal güzelliği kayda alıyor.

Bölgeyi gezen Nida Sanat Topluluğu Başkanı Abdullah Hakan Lale, AA muhabirine, Takoran Vadisi'ni ilk kez karlı gördüklerini söyledi.

Uzun bir aradan sonra Takoran Vadisi'ni bu şekilde görüntülediğini dile getiren Abdullah Hakan Lale, "Takoran Vadisi uzun zamandan bu yana bu seviyede kar yağışı görmedi. Bu da biz fotoğrafçılar için büyük bir avantaj oldu. Çünkü uzun zamandır eşsiz vadiyi beyaz örtüyle fotoğraflayan olmadı. Bugün arkadaşlarımızla Takoran'ın güzelliklerini, kanyonlarını hem havadan hem de yerden fotoğrafladık. Güzel kareler elde ettik diyebilirim." dedi.

Daha önce Takoran Vadisi'nin her mevsim fotoğrafladıklarını dile getiren Lale, şöyle konuştu:

"Daha önceki yıllarda Takoran Vadisi'ni gerek ilkbahar gerekse sonbahar ve yaz aylarında fotoğraflama imkanımız olmuştu. Beyaz örtüyle beraber gördük ki Takoran Vadisi, her mevsim ayrı bir güzellik sunuyor. Bu biz fotoğraf sanatçıları için bulunmaz bir kaynak demektir. Takoran, kanyonları ve manzarasıyla doğal yapıya sahip bir vadi. Bütün doğaseverleri ve fotoğraf sanatçılarını bölgeye davet ediyorum ki elleri boş dönmeyeceklerine eminim."

Fotoğrafçı Yusuf Eyyüp Sarı da bölgenin incisi konumunda olan vadinin her mevsim farklı bir güzelliğe büründüğünü, eksik olan beyaz örtülü fotoğrafları da çektiklerini ifade etti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Avrupa'dan gelip Şanlıurfa'da fidan diktilerAvrupa'dan gelip Şanlıurfa'da fidan diktiler
Ankara'da kar etkili olduAnkara'da kar etkili oldu
Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandıKocaeli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Şanlıurfa Siverek

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 1 Şubat Salı

İmsak
05:59
Sabah
07:21
Öğle
12:43
İkindi
15:31
Akşam
17:56
Yatsı
19:13
Şanlıurfa ECZANELER
Şanlıurfa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bu trendi kaçırmayın! İşte 2022’nin süper içeceği

Bu trendi kaçırmayın! İşte 2022’nin süper içeceği

Tepki çekti! "Kocasını elinden almak için..."

Tepki çekti! "Kocasını elinden almak için..."

Nişanlısının yetişkin film yıldızı! “Umrumda değil”

Nişanlısının yetişkin film yıldızı! “Umrumda değil”

O davayı kaybetti! Haksız yere çıkarıldığı için...

O davayı kaybetti! Haksız yere çıkarıldığı için...

Paylaşıp sildi! "Kadın satıyor. Ahlak masasına şikayet ettim"

Paylaşıp sildi! "Kadın satıyor. Ahlak masasına şikayet ettim"

Türkan Şoray'a 40 yıllık dostundan şok!

Türkan Şoray'a 40 yıllık dostundan şok!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.