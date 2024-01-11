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  4. Beylikdüzü'nde kuyumcudan 4 dakikada yaklaşık 1,5 kilogram altın çalınma anı güvenlik kamerasında

Beylikdüzü'nde kuyumcudan 4 dakikada yaklaşık 1,5 kilogram altın çalınma anı güvenlik kamerasında

11.01.2024 12:33 | Son Güncelleme:
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Beylikdüzü'nde girdikleri kuyumcudan 4 dakikada yaklaşık 1,5 kilogram altın çalan şüphelilerin hırsızlık anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Barış Mahallesi Palmiye Sokak'ta gece saatlerinde bir kuyumcuya gelen maskeli 4 şüpheli, kepengi ve camları kırarak iş yerine girdi.

Burada 4 dakikada 1,5 kilogram altın çalan şüpheliler daha sonra olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, şüphelilerin kepengi ve camı kırarak iş yerine girdikleri görülüyor.

Görüntüde zanlıların tezgahta bulunan altınları alarak uzaklaşmaları yer alıyor.

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Kuyumcu Beylikdüzü soygun güvenlik kamerası

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