Beylikdüzü'nde kuyumcudan 4 dakikada yaklaşık 1,5 kilogram altın çalınma anı güvenlik kamerasında

Barış Mahallesi Palmiye Sokak'ta gece saatlerinde bir kuyumcuya gelen maskeli 4 şüpheli, kepengi ve camları kırarak iş yerine girdi.

Burada 4 dakikada 1,5 kilogram altın çalan şüpheliler daha sonra olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, şüphelilerin kepengi ve camı kırarak iş yerine girdikleri görülüyor.

Görüntüde zanlıların tezgahta bulunan altınları alarak uzaklaşmaları yer alıyor.

